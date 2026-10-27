Ce poți curăța în casă cu detergent de rufe, în afară de haine. Utilizările mai puțin cunoscute care îți pot ușura munca

Detergentul de rufe poate fi mai mult decât un simplu produs pentru spălarea hainelor. Iată la ce spun specialiștii că ar mai fi bun.

Detergentul de rufe poate face mult mai mult decât să-ți spele hainele | Shutterstock

Multe produse de curățare pot fi utilizate în mai multe scopuri, iar detergentul de rufe se numără printre ele. Potrivit specialiștilor din industria produselor de curățenie și a spălării textilelor, atât detergenții lichizi, cât și cei pudră pot fi folosiți pentru a curăța mult mai mult decât hainele.

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Utilizările mai puțin cunoscute ale detergentului de rufe care îți pot ușura munca

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De regulă, pentru curățenia locuinței se folosec diverse produse specifice. Ei bine, specialiștii spun că se poate reduce în mare măsură lista produselor de curățenie.

„Nu toți detergenții de rufe sunt la fel, însă unii sunt remarcabil de versatili, mai ales dacă știi că pot fi clătiți complet, fără a lăsa reziduuri”, afirmă Taylor Sutherland, președintele companiei Charlie’s Soap, conform unei surse.

Iată mai jos o listă cu toate lucrurile pe care le poți curăța folosind detergent de rufe, de la scaunele mașinii până la rosturile dintre plăcile de gresie din duș.

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Spălarea pardoselilor

Detergentul de rufe este conceput pentru a îndepărta impurități precum murdăria și grăsimea din țesături, așa că nu este de mirare că aceeași soluție poate fi utilizată și pentru curățarea materialelor mai puțin absorbante, precum pardoselile.

Data viitoare când vrei să cureți gresia, linoleumul sau vinilul, renunță la soluția obișnuită pentru spălat pe jos și folosește, în schimb, detergent lichid de rufe.

„Spală pardoseala cu o soluție preparată dintr-o lingură de detergent lichid de rufe la aproximativ 3,8 litri de apă”, recomandă Sutherland conform sursei menționate anterior.

Deși detergentul de rufe poate fi folosit pentru curățarea mai multor tipuri de pardoseli, nu este potrivit pentru parchetul din lemn, din cauza pH-ului său alcalin. În acest caz, recomandăm utilizarea unui produs special din comerț sau a unui detergent de vase pentru pardoselile din lemn.

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Curățarea teraselor și a mobilierului de exterior

În timp, spațiile exterioare sunt expuse la tot felul de impurități și resturi, motiv pentru care mobilierul și suprafețele din aceste zone sunt realizate din materiale rezistente. Din fericire, detergentul de rufe are, la rândul său, o putere mare de curățare și poate îndepărta chiar și petele dificile.

Pentru a curăța mobilierul de exterior cu detergent lichid, adaugă câteva linguri de detergent ecologic într-o găleată cu apă caldă.

Folosește o perie cu peri pentru a aplica soluția pe mobilier și a îndepărta murdăria persistentă, acumulată în timp. Clătește bine suprafețele și lasă mobilierul la soare până când se usucă complet.

Poți folosi detergentul și pentru a îndepărta petele de pe terasa din beton sau de pe aleea de acces auto. Freacă pata cu o perie cu peri, lasă detergentul să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește cu ajutorul unui furtun de grădină sau al unui aparat de spălat cu presiune.

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Curățarea pensulelor și a bureților pentru machiaj

„Așa cum multe articole vestimentare delicate sunt spălate mai rar decât ar trebui, același lucru se întâmplă și în cazul pensulelor pentru machiaj”, afirmă Jacqueline Sava, fondatoarea și directoarea generală a companiei Soak Wash Inc.

Folosite frecvent, pensulele pentru machiaj acumulează bacterii, celule moarte ale pielii, transpirație și alte impurități. Prin urmare, nu este surprinzător că aceste instrumente necesită o curățare regulată.

„Un detergent delicat face minuni”, spune aceasta.

Pune câteva picături de detergent delicat în palmă și clătește pensula pentru machiaj sub un jet de apă caldă. Apoi, freacă ușor perii pensulei de palma acoperită cu detergent, pentru a îndepărta urmele de machiaj și murdăria acumulate.

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Curățarea rosturilor dintre plăcile ceramice

O altă zonă din locuință în care poți folosi detergentul de rufe, deși poate părea surprinzător, este baia. În timp, căzile și cabinele de duș sunt expuse la apă murdară și spumă de săpun, ceea ce duce la acumularea unor depuneri adesea trecute cu vederea.

Din fericire, detergentul de rufe poate ajuta la îndepărtarea murdăriei, a bacteriilor și a reziduurilor de săpun, în special de pe rosturile dintre plăcile ceramice.

„Detergentul de rufe sub formă de pudră poate fi folosit ca agent abraziv pentru frecare”, explică Sutherland. „De exemplu, aplică o cantitate mică pe rosturile din cabina de duș, freacă bine, apoi clătește.”

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Curățarea interiorului mașinii

Pe lângă numeroasele utilizări ale detergentului de rufe în interiorul și în jurul locuinței, acesta poate fi de mare ajutor și la curățarea interiorului autovehiculelor.

De fapt, Jacqueline Sava afirmă că un detergent delicat este ideal pentru curățarea localizată a petelor și spălarea manuală a interiorului mașinii.

„De la scaunele mașinii până la petele obișnuite de pe tapițerie, detergentul delicat poate fi aplicat cu ajutorul unui burete, al unei lavete sau al unei perii moi pentru a curăța interiorul autovehiculului”, explică aceasta.

Sava precizează că, pentru acest tip de utilizare, este ideal un detergent care nu necesită clătire, la fel ca în cazul altor suprafețe care nu pot fi scufundate în apă.

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Curățarea covoarelor și a tapițeriilor

Oricât ne-am strădui să le evităm, accidentele se întâmplă: uneori vărsăm lichide pe blatul din bucătărie, alteori pe canapea. Însă, dacă detergentul de rufe poate fi folosit pentru curățarea tapițeriei din mașină, nu este de mirare că poate fi utilizat și pentru curățarea covoarelor și a tapițeriilor din locuință.

Ai nevoie doar de o lingură de detergent lichid, un bol cu apă și o lavetă din microfibră de culoare deschisă. Înmoaie laveta în soluție, freacă delicat pata, apoi clătește și repetă procedura până când atât pata, cât și spuma de detergent dispar complet.

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Desfundarea scurgerilor

Dacă apa din chiuveta sau de la duș se scurge greu, detergentul de rufe te-ar putea ajuta, chiar dacă soluția pare neobișnuită. Pe lângă faptul că poate fi eficientă, această metodă este mai blândă cu țevile decât unele produse comerciale pentru desfundarea scurgerilor.

Toarnă un sfert de cană de detergent lichid în scurgere și așteaptă între 10 și 15 minute. Între timp, pune o oală cu apă la fiert. Pentru a finaliza procedura, toarnă încet apa fierbinte în scurgere.

Poți lăsa apoi apa fierbinte să curgă timp de câteva minute, pentru a te asigura că eventualele depuneri rămase sunt eliminate.