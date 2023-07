Dacă ai visat un accident de mașină, atunci trebuie să afli care este adevărata semnificație a acestui vis/ Descoperă la ce ar trebui să te aștepți și ce arată acest lucru.

Se spune că, uneori, visul are puterea de-a transmite un semn prevestitor, motiv pentru care încă din cele mai vechi timpuri oamenii s-au ghidat după imaginile pe care le-au văzut noaptea în timpul somnului. Descoperă în rândurile de mai jos ce înseamnă dacă ai visat un accident de mașină.

Ce înseamnă dacă ai visat un accident de mașină. Semnificația pe care trebuie neapărat s-o afli

Atunci când ai parte de un coșmar ai putea să te simți agitat sau trist timp de mai multe ore, mai ales dacă imaginile proiectat în timpul somnului au legătură cu ceva de care te temi foarte mult și în viașa reală. Un vis care este neplăcut și pe care toți am vrea să îl evităm dacă am putea este cel legat de un accident de mașină. Se pare că acest vis are și o semnificație anume, pe care trebuie s-o descoperi.

O publicație dedicată psihologiei a prezentat recent un articol despre un studiu realizat pe 1.000 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 15% au avut un coșmar legat de o mașină sau un accident. Tot același articol a prezentat cazul unui bărbat care a ținut un jurnal între 1984 și 2014 și care a visat de numeroase ori un accident de mașină, însă care n-a avut parte de unul în viața reală niciodată.

Vestea bună este că să visezi un accident de mașină nu este un semn prevestitor, Iată, în schimb, c ear putea să arate acest lucru: dacă ai visat un accident de mașină atunci, cel mai probabil, ai petrecut mult timp la volan în ultima perioadă. Visul cu mașină mai poate arăta faptul că treci printr-o perioadă agitată din punct de vedere fizic, psihic sau emoțional, arată Michelle Car, specialist în psihologie, potrivit mirror.co.uk.

Potrivit acesteia, dacă visezi un accident înseamnă că îți e teamă să nu pierzo controlul în viața reală, de zi cu zi, lucru ce se proiectează în vis sub forma pierderii controlului mașinii pe care o conduci.

În interpretarea viselor, sângele este văzut ca fiind un simbol al unui rău necesar, care trebuie pierdut pentru a fi recâştigat sau al iluziilor înşelate, al aşteptărilor care întârzie să apară.

Cel mai important aspect din visele în care apare sângele este felul în care acesta este plasat în context. Mai exact, dacă visezi sânge destul de des și în situații diferite înseamnă că nu eşti mulţumit de întâmplările din viaţa ta şi de cum merg lucurile pentru tine.