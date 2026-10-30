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Ce legătură are Halloween cu o sărbătoare creștină. Povestea mai puțin cunoscută a nopții de 31 octombrie

Ce legătură are Halloween cu Ziua Tuturor Sfinților, sărbătorită pe 1 noiembrie? Originea numelui, tradițiile celtice și istoria nopții de 31 octombrie.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 06:30 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 07:34
Ce legătură are Halloween cu o sărbătoare creștină | Profimedia
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În fiecare an, pe 31 octombrie, milioane de oameni sărbătoresc Halloween, o noapte asociată cu dovleci sculptați, costume înfricoșătoare și povești despre spirite. Puțini știu însă că numele acestei sărbători provine dintr-o tradiție creștină, iar originile sale îmbină obiceiuri vechi de secole cu semnificații religioase. Cum a ajuns ajunul unei sărbători dedicate sfinților să fie cunoscut drept noaptea de Halloween?

Halloween și legătură cu o sărbătoare creștină

Halloween este celebrat în fiecare an pe 31 octombrie, iar denumirea provine din expresia din limbă engleză „All Hallows’ Eve”, potrivit english-heritage.com și etymonline.com, care înseamnă „Ajunul Tuturor Sfinților”, sărbătoare celebrată în fiecare an pe 1 noiembrie, în tradiția catolică.

Denumirea s-a transformat în timp până a ajuns la forma actuală. Trebuie precizat că această asociere are la bază aspecte istorice și lingvistice, în timp ce Halloweenul, în forma sa actuală, nu este considerat o sărbătoare religioasă propriu-zisă.

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Ce este Ziua Tuturor Sfinților

Ziua Tuturor Sfinților îi omagiază pe toți sfinții, inclusiv pe cei care nu beneficiază de o zi proprie în calendarul religios. În creștinismul occidental, această sărbătoare era celebrată inițial la date diferite. În secolul al VIII-lea, în timpul pontificatului papei Grigore al III-lea, ziua de 1 noiembrie a fost asociată cu celebrarea Tuturor Sfinților la Roma. Cu timpul, această dată a fost adoptată pe scară largă în Biserica occidentală.

Pe 2 noiembrie, catolicii marchează Pomenirea Tuturor Credincioșilor Răposați, prin sărbătoarea cunoscută în engleză sub numele de All Souls’ Day, potrivit history.com și english-heritage.org.uk. În acest context, intervalul 31 octombrie – 2 noiembrie reunește tradiții religioase și obiceiuri populare diverse.

Înainte de Halloween a fost festivalul celtic Samhain

Înainte ca Halloweenul să fie cunoscut sub denumirea de astăzi, celții celebrau Samhain, un festival care marca tranziția de la vară la iarnă. Această sărbătoare simboliza încheierea sezonului agricol și apropierea lunilor friguroase. Conform credințelor vremii, în acea perioadă, separarea dintre lumea celor vii și cea a celor morți devenea mai fragilă. Pentru a se feri de spirite, oamenii aprindeau focuri ceremoniale și respectau diferite ritualuri de protecție, mai scriu sursele citate mai sus.

De-a lungul timpului, o parte dintre obiceiurile legate de Samhain au influența evoluția Halloweenului în forma sa actuală. Este important de menționat că legătura istorică dintre festivalul celtic și sărbătorile creștine nu este pe deplin clarificată. Istoricii nu au ajuns la acord asupra modului exact în care festivalul celtic și sărbătorile creștine au ajuns să se influențeze reciproc, potrivit loc.gov.

De unde vine obiceiul costumelor de Halloween

Obiceiul de a purta costume de Halloween datează de dinaintea apariției petrecerilor moderne dedicate acestei sărbători. În Irlanda și Scoția, tradițiile populare includeau deghizări legate uneori de credințele despre spirite și de dorința de a ține răul la distanță, potrivit smithsonianmag.com.

În perioada medievală, oamenii îmbrăcau costume speciale și colindau din casă în casă, respectând diverse ritualuri și obiceiuri locale. Una dintre aceste practici era cunoscută sub numele de guising și presupunea vizitarea locuințelor de către persoane costumate, care primeau mici daruri. În timp, astfel de obiceiuri au contribuit la dezvoltarea tradiției trick-or-treat, în care copiii costumați merg din ușă în ușă pentru a primi dulciuri, scrie history.co.uk.

Ce legătură există între Halloween, rugăciuni și dulciuri

În Anglia medievală se practica obiceiul numit souling, care presupune că oamenii săraci mergeau în casele familiilor bogate și primeau mici prăjite, numite soul cakes. În schimbul prăjiturilor, promiteau că se vor ruga pentru sufletele rudelor decedate ale familiilor care le ofereau mâncare. Se crede că acest obicei este unul dintre precursorii obiceiului de Halloween, în care copiii merg din ușă și cer dulciuri, potrivit history.com.

Cum a ajuns Halloween o sărbătoare atât de populară în America

Tradițiile de Halloween au fost aduse în America de imigranți europeni, în special din Irlanda și Scoția. În secolul al XIX-lea, obiceiurile s-au răspândit, iar Halloween a devenit în timp o sărbătoare tot mai puțin legată de semnificațiile religioase și mai mult despre petreceri, activități pentru copii și costume.

Obiceiul trick-or-treat a devenit popular în America în secolul XX, conform smithsonianmag.com și loc.gov.

De unde vine tradiția dovlecilor sculptați

Dovlecii sculptați sunt unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Halloweenului și se crede că provine din folclorul irlandez, având legătură cu personajul Stingy Jack, potrivit psu.edu.

Înainte ca dovleacul să devină simbol, în unele regiuni din Europa erau sculptate alte legume, iar în America de Nord, au devenit populari pentru că sunt mai mari și mai ușor de sculptat, scrie history.com.

Cum este sărbătorit în România

În timp ce în calendarul catolic și unele tradiții creștine occidentale Ziua Tuturor Sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie, Biserica Ortodoxă Română celebrează Duminica Tuturor Sfinților în prima duminică după Rusalii, nu pe 1 noiembrie.

În România, Halloween înseamnă petreceri tematice atât pentru copii, cât și pentru adulți, evenimente și costume.

Citește și: Dovlecii rămași după Halloween, un motiv de îngrijorare. La ce ar putea fi folosiți

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