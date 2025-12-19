Dovlecii rămași după Halloween, un motiv de îngrijorare. La ce ar putea fi folosiți

Dovlecii rămași după Halloween au devenit un adevărat măr al discordiei. Iată ce măsuri se pot lua pentru a reduce risipa.

Halloweenul este o sărbătoare care a luat tot mai mult amploare și în România, însă ea are origini vechi în miturile celților. În prezent, consumerismul a afectat și acest ritual.

Dovlecii rămași după încheierea festivităților de Halloween au devenit o problemă majoră.

La ce ar putea fi folosiți dovlecii rămași după sărbătoarea de Halloween

Conform BBC, dovlecii au devenit o reală problemă după Halloween. Risipa de dovleci de la finalul lunii octombrie este îngrijorătoare, iar organizațiile islandeze au venit cu recomandări și măsuri pentru a o reduce.

Pentru început, compania Guernsey Waste susține că pulpa pe care oamenii o aruncă atunci când sculptează dovlecii ar putea fi folosită în rețete precum lasagna de dovleac, supă de dovleac sau tarte de sezon cu dovleac. Acesta este o legumă specifică toameni, iar în România se prepară mâncăruri delicioase. Pentru a descoperi mai multe detalii despre dovleac sau bostan, poți răspunde la o întrebare simplă și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

De asemenea, partea mai fibroasă din dovleac, din jurul semințelor, poate fi folosită ca îngrășământ.

Douglas Button, din departamentul de minimizare a risipei și sustenabilitate, spune că islandezii au cumpărat mii de dovleci în fiecare an pentru decorațiuni, cu toate acestea partea cea mai delicioasă a ajuns să fie aruncată la gunoi.

Aceasta nu este singura problemă cu obiceiurile de Halloween, ci și cantitatea de plastic generată în urma unei singure nopți, dat fiind că fiecare bomboană este ambalată individual, iar costumele presupun de multe ori și accesorii din plastic.

Douglas Button îi îndeamnă pe oameni să reutilizeze costumele de la an la an, având astfel grijă și de mediu, și de economiile personale.

„Prin câțiva pași mici, oamenii se pot distra de Halloween, reducând în același timp orice impact negativ asupra mediului. Totul se reduce la încercarea de a reduce, reutiliza și recicla cât mai mult posibil”, susține el.

Legenda dovlecilor decorativi de Halloween

National Geographic a privit mai în profunzime această tradiție și, conform descoperirilor, ritualul este unul celtic.

Nu există o imagine de Halloween mai clasică decât un dovleac sau bostan sculptat care luminează, așezat la fereastră sau pe verandă, creând o atmosferă vesel macabră. De zeci de ani, sculptarea dovlecilor a fost o tradiție de toamnă îndrăgită în Statele Unite ale Americii, sărbătorită prin petreceri, festivaluri și competiții televizate.

Povestea din spatele dovlecilor-sperietori, inclusiv cum au ajuns să fie vedetele decorului de Halloween și de ce sunt sculptați în primul rând, este o poveste impresionantă. Deși legendarul Călăreț fără Cap și dovleacul său aruncat îi sperie pe americani de generații întregi, dovlecii-sperietori își au de fapt originile cu secole în urmă, în tradițiile lumii vechi din țări precum Irlanda, Anglia și Scoția.

De-a lungul timpului, ritualurile păgâne, poveștile folclorice ciudate și fenomenele naturale s-au împletit pentru a crea o istorie fascinantă, partea adevăr, parte ficțiune și cu adevărat înfricoșător de amuzantă.

Conceptul de a folosi un fruct sau o legumă rotundă pentru a reprezenta un chip uman datează de mii de ani în unele culturi celtice din nordul Europei.

„Ar putea chiar să fi avut origini precreștine, evoluând din obiceiul de venerare a capului sau ar fi putut reprezenta trofee de război luate de la dușmani”, spune Nathan Mannion, curator senior la EPIC The Irish Emigration Museum din Dublin. „Este destul de macabru, dar ar fi putut simboliza capetele tăiate ale inamicilor tăi.”

Ideea a prins rădăcini mai adânci în timpul festivalului celtic Samhain, care era sărbătorit inițial pe 1 noiembrie și a inspirat multe tradiții ale Halloweenului modern. În ajunul lui Samhain, pe 31 octombrie, se credea că spiritele morților se amestecă cu cei vii. Pentru a alunga sufletele neliniștite, oamenii purtau costume și sculptau fețe înfricoșătoare în legume rădăcinoase precum sfeclă, cartofi și napi — de obicei din belșug după recoltă.

Acest obicei este regăsit și în tradiția românească, de Focul lui Sumedru, care datează la noi de peste 2000 de ani. În noaptea de dinainte de Sfântul Dimitrie, se aprind focuri în jurul cărora tinerii se adună pentru a alunga spiritele rele. De asemenea, comunitatea se pregătește pentru venirea iernii.

Originile dovlecilor-fantomă nu se limitează doar la legume; termenul se referea și la oameni. Potrivit Merriam-Webster, în Marea Britanie din secolul al XVII-lea era obișnuit să numești un bărbat al cărui nume nu-l cunoșteai „Jack”. Un paznic de noapte, de exemplu, ajungea să fie cunoscut ca „Jack-of-the-Lantern” sau jack-o’-lantern.

De asemenea, există povestea populară irlandeză din secolul al XVIII-lea despre Stingy Jack, un individ neplăcut despre care se spunea că era fierar și că avea o înclinație pentru ghidușii și băutură. Există zeci de versiuni, dar un fir narativ care revine des este că Stingy Jack l-a păcălit pe diavol de două ori.

Când Jack a murit, s-a trezit exclus atât din rai, cât și din iad. Dar diavolul a avut ceva milă de Jack, dându-i un cărbune aprins pentru a-și lumina lanterna din napi în timp ce rătăcea între cele două locuri pentru eternitate, inspirând, din nou, porecla Jack al-Lanternelor sau jack-o’-lantern.

După ce a fost facilitat accesul la electricitate, astfel de legende au început să să-și piardă din semnificație.

Pe măsură ce tot mai mulți americani au început să sărbătorească Halloweenul, după ce migranții islandezi au dus povestea și peste Ocean, dovleacul-jack-o’-lantern a devenit imaginea sa cea mai emblematică.

Bostanii sculptați au ajuns să servească mult mai mult decât simpla decorațiune. În ciuda aspectului lor adesea înfricoșător, dovlecii-lanternă sunt în prezent un simbol pentru comunitate și apartenență.