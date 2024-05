Ce mesaj a putut să pună un român în scara blocului unde trăiește. Vecinii au pozat totul și au râs cu lacrimi

Un român a fost atât de deranjat de zgomotele produse de vecinii săi încât a decis să lipească un mesaj în scara blocului. Cineva a pozat totul și imaginea a stârnit reacții.

Atunci când locuiești la bloc te poți confrunta cu numeroase situații dificile, mai ales atunci când vine vorba despre zgomotele produse de vecin. De asta s-a convins și un român atunci când unul dintre vecinii săi s-a apucat să își renoveze casa. Disperat, omul a scris un bilet, pe care l-a lipit în scara blocului.

Nu puțini au fost cei care s-au amuzat copios atunci când au citit mesajul. Cineva a pozat totul și imaginea a stârnit numeroase reacții.

Ce mesaj a putut să pună român în scara blocului unde trăiește, deranjat fiind de zgomotele făcute de vecinii care renovează

Locuitul la bloc aduce numeroase situații în care poți ajunge să ai discuții cu vecinii nemulțumiți. Unii au o problemă cu faptul că nu e curat la spațiul de aruncat gunoiul, alții critică nivelul de curățenie de pe scară sau faptul că unii locatari dețin animale de companie. De cele mai multe ori însă, marea problemă este gălăgia sau diferitele zgomote provenite de la apartamentele vecine.

Deranjat de faptul că renovările vecinului nu par să se mai termine, un vecin sătul de gălăgie a decis să ia atitudine, așa că a scris un bilet și l-a lipit în scara blocului. Nu a durat mult și vecinii au început să observe bucata de hârtie. Cineva a pozat totul, iar fotografia a ajuns pe internet, spre deliciul inrernauților.

„Salut vecine, ești pe punctul să devii o legendă urbană în bloc: renovările tale sunt atât nd elungi încât încep să mă întreb dacă nu cumva ai descoperit o civilizație pierdută sub parchet.

La ce număr de apartament este intrarea în tărâmul uitat al bricolajului fără sfârșit?”, a scris românul pe biletul lipit apoi în scara de bloc.

Mesajul a stârnit amuzamentul multora și cineva chiar a decis să pozeze totul și să facă publică imaginea. Aceasta a apărut pe @scarafrumos de pe Instagram și reacțiile nu au întârziat să apară.

„Vecine, i hope this letter finds you well şi MAI HO cǎ ne-ai CǍPIAT!”, „Vecinu a descoperit Narnia”, „Omul își face ucenicia de meșter... pentru fiecare 5 minute lucrate o pauză de țigară și cafea. De aia durează atât”, „Am si eu unu de cred ca are peretii ca ementallerul, ca altfel nu imi explic ce poate sa faca atata cu bormasina”, „😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

bre daca s-au scumpit toate.... stii cum e vorba incet si sigur”, iată o parte dintre comentariile internauților.