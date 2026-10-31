Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween. Tradiții și superstiții legate de cea mai misterioasă noapte a anului

Ce tradiții și superstiții sunt legate de noaptea de Halloween, pe 31 octombrie? Ce este bine să faci, ce ar trebui să eviți și ce obiceiuri vechi au păstrat oamenii de-a lungul timpului.

Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween | Profimediaimages.ro

Noaptea de 31 octombrie este asociată cu vrăjitoare, spirite, dovleci sculptați și tot felul de povești misterioase. Halloween-ul este însă mai mult decât o sărbătoare a costumelor și a dulciurilor.

De-a lungul timpului, în jurul acestei nopți s-au format numeroase tradiții și superstiții. Unele spun că anumite gesturi aduc noroc în dragoste, în timp ce altele avertizează că anumite lucruri nu ar trebui făcute după lăsarea întunericului.

Superstiții de Halloween. De ce se purtau costume pentru a păcăli spiritele și ce simbolizează dovlecii luminați

Halloween-ul este însoțit de numeroase tradiții și superstiții, multe dintre ele păstrate de sute de ani. Potrivit credințelor populare, costumele erau purtate pentru a deruta spiritele și pentru a-i proteja pe oameni de acestea.

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Dovlecii sculptați și aprinși aveau, la rândul lor, rolul de a ține la distanță spiritele rele. Liliecii, fantomele și alte apariții misterioase erau considerate semne care puteau prevesti ghinionul.

Costumele de Halloween, folosite pentru a păcăli spiritele

Obiceiul de a purta costume în noaptea de Halloween își are originile în vechiul festival celtic Samhain. Oamenii credeau că, în această perioadă, spiritele morților se întorceau printre cei vii. Pentru a nu fi recunoscuți de acestea, se deghizau în creaturi înfricoșătoare sau purtau măști.

Potrivit publicației britanice Sky HISTORY, costumele aveau rolul de a deruta spiritele rele și de a-i proteja pe cei care ieșeau din case în acea noapte.

Dovlecii luminați, simboluri de protecție

Dovlecii sculptați, în care se pune o lumânare aprinsă, sunt printre cele mai cunoscute simboluri ale Halloween-ului. Tradiția provine din Irlanda, unde oamenii foloseau inițial napi scobiți, în care sculptau fețe înfricoșătoare. Felinarele erau așezate în apropierea caselor pentru a alunga spiritele nedorite.

Potrivit site-ului oficial de turism al Irlandei, acest obicei era legat de vechile credințe din perioada festivalului Samhain. Mai târziu, tradiția a ajuns în America, unde dovlecii au înlocuit napii, fiind mai ușor de sculptat.

Liliecii, fantomele și semnele considerate aducătoare de ghinion

Liliecii, pisicile negre și fantomele au devenit simboluri ale nopții de Halloween. În trecut, oamenii asociau aceste animale și apariții cu lumea supranaturală. Liliecii erau priviți cu teamă din cauza obiceiurilor lor nocturne, iar pisicile negre erau asociate în unele credințe europene cu vrăjitoarele și ghinionul.

Potrivit publicației National Geographic, comportamentul nocturn al liliecilor și al altor animale a contribuit la apariția unor superstiții vechi. Aceste credințe au fost preluate în timp și au devenit parte din simbolistica Halloween-ului.

Halloween: de unde provine sărbătoarea și care este legătura cu tradițiile creștine. Cum este marcată în România

Halloween-ul își are originile în vechiul festival celtic Samhain, sărbătorit la sfârșitul lunii octombrie. În credințele de atunci, noaptea de Halloween era considerată un moment în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai fragilă.

De-a lungul timpului, sărbătoarea a preluat și elemente creștine, iar costumele, dovlecii sculptați și focurile au devenit simboluri cunoscute în întreaga lume.

Potrivit publicației internaționale National Geographic, festivalul Samhain marca trecerea de la sezonul recoltei la perioada rece a anului. Celții credeau că, în această noapte, spiritele morților se puteau întoarce printre cei vii. Pentru a se proteja, oamenii aprindeau focuri și purtau costume speciale.

Legătura dintre Halloween și sărbătorile creștine

Denumirea Halloween provine din expresia englezească „All Hallows’ Eve”, care înseamnă Ajunul Zilei Tuturor Sfinților. Sărbătoarea are, astfel, legături atât cu vechile tradiții celtice, cât și cu calendarul creștin.

Potrivit informațiilor, în secolul al VIII-lea, Biserica a stabilit data de 1 noiembrie pentru sărbătoarea Tuturor Sfinților. Seara dinainte a devenit cunoscută drept All Hallows’ Eve, denumire care a fost prescurtată ulterior la Halloween. În timp, tradițiile celtice și cele creștine s-au împletit, contribuind la forma actuală a sărbătorii.

Ce este bine să faci de Halloween

- Poartă un costum sau o mască. Potrivit vechilor credințe celtice, oamenii se deghizau pentru a nu fi recunoscuți de spiritele care ar fi umblat în acea noapte.

- Sculptează un dovleac și pune o lumină în interior. Tradiția felinarelor, cunoscute drept Jack-o'-lantern, își are originea în Irlanda. Oamenii credeau că acestea țin spiritele rele la distanță.

- Aprinde o lumânare în siguranță. În unele tradiții, lumina avea rolul de a călăuzi sufletele celor plecați.

- Participă la obiceiul „Trick or Treat”. Copiii se costumează și merg din casă în casă pentru a primi dulciuri. Este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri moderne de Halloween.

Ce să nu faci de Halloween, potrivit superstițiilor

- Nu sparge oglinzi. În credințele populare, acest gest este asociat cu ghinionul.

- Nu trece pe sub scări. O superstiție veche spune că acest lucru poate atrage necazuri.

- Nu ignora simbolurile nopții. În folclor, liliecii, pisicile negre și fantomele erau asociate cu lumea supranaturală.

- Nu culege mure după 31 octombrie. O veche credință britanică și irlandeză spune că acestea ar fi pângărite de spirite după această dată.

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