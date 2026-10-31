Antena Căutare
Home News Inedit Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween. Tradiții și superstiții legate de cea mai misterioasă noapte a anului

Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween. Tradiții și superstiții legate de cea mai misterioasă noapte a anului

Ce tradiții și superstiții sunt legate de noaptea de Halloween, pe 31 octombrie? Ce este bine să faci, ce ar trebui să eviți și ce obiceiuri vechi au păstrat oamenii de-a lungul timpului.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 12:22
Ce să faci și ce să nu faci pe 31 octombrie, de Halloween | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Noaptea de 31 octombrie este asociată cu vrăjitoare, spirite, dovleci sculptați și tot felul de povești misterioase. Halloween-ul este însă mai mult decât o sărbătoare a costumelor și a dulciurilor.

De-a lungul timpului, în jurul acestei nopți s-au format numeroase tradiții și superstiții. Unele spun că anumite gesturi aduc noroc în dragoste, în timp ce altele avertizează că anumite lucruri nu ar trebui făcute după lăsarea întunericului.

Superstiții de Halloween. De ce se purtau costume pentru a păcăli spiritele și ce simbolizează dovlecii luminați

Halloween-ul este însoțit de numeroase tradiții și superstiții, multe dintre ele păstrate de sute de ani. Potrivit credințelor populare, costumele erau purtate pentru a deruta spiritele și pentru a-i proteja pe oameni de acestea.

Articolul continuă după reclamă

Dovlecii sculptați și aprinși aveau, la rândul lor, rolul de a ține la distanță spiritele rele. Liliecii, fantomele și alte apariții misterioase erau considerate semne care puteau prevesti ghinionul.

Costumele de Halloween, folosite pentru a păcăli spiritele

Obiceiul de a purta costume în noaptea de Halloween își are originile în vechiul festival celtic Samhain. Oamenii credeau că, în această perioadă, spiritele morților se întorceau printre cei vii. Pentru a nu fi recunoscuți de acestea, se deghizau în creaturi înfricoșătoare sau purtau măști.

Potrivit publicației britanice Sky HISTORY, costumele aveau rolul de a deruta spiritele rele și de a-i proteja pe cei care ieșeau din case în acea noapte.

Dovlecii luminați, simboluri de protecție

Dovlecii sculptați, în care se pune o lumânare aprinsă, sunt printre cele mai cunoscute simboluri ale Halloween-ului. Tradiția provine din Irlanda, unde oamenii foloseau inițial napi scobiți, în care sculptau fețe înfricoșătoare. Felinarele erau așezate în apropierea caselor pentru a alunga spiritele nedorite.

Potrivit site-ului oficial de turism al Irlandei, acest obicei era legat de vechile credințe din perioada festivalului Samhain. Mai târziu, tradiția a ajuns în America, unde dovlecii au înlocuit napii, fiind mai ușor de sculptat.

Liliecii, fantomele și semnele considerate aducătoare de ghinion

Liliecii, pisicile negre și fantomele au devenit simboluri ale nopții de Halloween. În trecut, oamenii asociau aceste animale și apariții cu lumea supranaturală. Liliecii erau priviți cu teamă din cauza obiceiurilor lor nocturne, iar pisicile negre erau asociate în unele credințe europene cu vrăjitoarele și ghinionul.

Potrivit publicației National Geographic, comportamentul nocturn al liliecilor și al altor animale a contribuit la apariția unor superstiții vechi. Aceste credințe au fost preluate în timp și au devenit parte din simbolistica Halloween-ului.

Halloween: de unde provine sărbătoarea și care este legătura cu tradițiile creștine. Cum este marcată în România

Halloween-ul își are originile în vechiul festival celtic Samhain, sărbătorit la sfârșitul lunii octombrie. În credințele de atunci, noaptea de Halloween era considerată un moment în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai fragilă.

De-a lungul timpului, sărbătoarea a preluat și elemente creștine, iar costumele, dovlecii sculptați și focurile au devenit simboluri cunoscute în întreaga lume.

Potrivit publicației internaționale National Geographic, festivalul Samhain marca trecerea de la sezonul recoltei la perioada rece a anului. Celții credeau că, în această noapte, spiritele morților se puteau întoarce printre cei vii. Pentru a se proteja, oamenii aprindeau focuri și purtau costume speciale.

Legătura dintre Halloween și sărbătorile creștine

Denumirea Halloween provine din expresia englezească „All Hallows’ Eve”, care înseamnă Ajunul Zilei Tuturor Sfinților. Sărbătoarea are, astfel, legături atât cu vechile tradiții celtice, cât și cu calendarul creștin.

Potrivit informațiilor, în secolul al VIII-lea, Biserica a stabilit data de 1 noiembrie pentru sărbătoarea Tuturor Sfinților. Seara dinainte a devenit cunoscută drept All Hallows’ Eve, denumire care a fost prescurtată ulterior la Halloween. În timp, tradițiile celtice și cele creștine s-au împletit, contribuind la forma actuală a sărbătorii.

Ce este bine să faci de Halloween

- Poartă un costum sau o mască. Potrivit vechilor credințe celtice, oamenii se deghizau pentru a nu fi recunoscuți de spiritele care ar fi umblat în acea noapte.

- Sculptează un dovleac și pune o lumină în interior. Tradiția felinarelor, cunoscute drept Jack-o'-lantern, își are originea în Irlanda. Oamenii credeau că acestea țin spiritele rele la distanță.

- Aprinde o lumânare în siguranță. În unele tradiții, lumina avea rolul de a călăuzi sufletele celor plecați.

- Participă la obiceiul „Trick or Treat”. Copiii se costumează și merg din casă în casă pentru a primi dulciuri. Este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri moderne de Halloween.

Ce să nu faci de Halloween, potrivit superstițiilor

- Nu sparge oglinzi. În credințele populare, acest gest este asociat cu ghinionul.

- Nu trece pe sub scări. O superstiție veche spune că acest lucru poate atrage necazuri.

- Nu ignora simbolurile nopții. În folclor, liliecii, pisicile negre și fantomele erau asociate cu lumea supranaturală.

- Nu culege mure după 31 octombrie. O veche credință britanică și irlandeză spune că acestea ar fi pângărite de spirite după această dată.

Citește și: Ce poți face în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, în București și în țară. Festivaluri și evenimente de Halloween

Ce legătură are Halloween cu o sărbătoare creștină. Povestea mai puțin cunoscută a nopții de 31 octombrie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani
Observatornews.ro Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
SpyNews Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce legătură are Halloween cu o sărbătoare creștină. Povestea mai puțin cunoscută a nopții de 31 octombrie
Ce legătură are Halloween cu o sărbătoare creștină. Povestea mai puțin cunoscută a nopții de 31 octombrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Au cumpărat o casă, dar vecinul le-a revendicat grădina. Cum i-a salvat o înțelegere de 250 de dolari, făcută în 1955
Au cumpărat o casă, dar vecinul le-a revendicat grădina. Cum i-a salvat o înțelegere de 250 de dolari, făcută...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x