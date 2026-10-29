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Ce poți face în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie 2026, în București și în țară. Festivaluri și evenimente de Halloween

În București au loc mai multe festivaluri în weekendul 31 octombrie-1 noiembrie, unele dintre ele de Halloween. Și în țară au loc concerte și evenimente atât de Halloween, cât și alte festivaluri.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 07:55 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 08:32
Ce poți să faci în București și în țară, în weekendul 31 octombrie-1 noiembrie | Profimedia
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Ce poți să faci în București, în weekendul 31 octombrie-1 noiembrie

Între 30 octombrie și 1 noiembrie 2026, Lacul Morii devine gazda West Side Hallo Fest, un festival care aduce concerte, spectacole, ateliere pentru copii și instalații tematice. Pe scena evenimentului sunt anunțați artiști precum Andra, Irina Rimes, Vama, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea, potrivit Antena 3 CNN.

Parcul Titan intră în atmosfera de Halloween cu un festival decorat cu aproximativ cinci tone de dovleci, mai scrie sursa citată mai sus. Evenimentul include parade de costume, momente de cosplay, concerte și ateliere creative, fiind o variantă potrivită pentru o ieșire în familie.

Copiii sunt invitați să descopere atracțiile pregătite special pentru Halloween la Circul Metropolitan București. Unul dintre punctele de interes îl reprezintă dinozaurii animatronici, alături de care vizitatorii își pot face fotografii, potrivit Antena 3 CNN.

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Cei care vor să petreacă timp în aer liber pot vizita Poteca Dovlecilor din Parcul Mogoșoaia. Instalațiile cu dovleci luminați, jocurile tematice, atelierele și spectacolele creează o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie.

Pe 31 octombrie, MINA Museum organizează atelierul „Paint like your favorite artists. Halloween Edition”, potrivit Antena 3 CNN. Activitatea le oferă participanților ocazia să picteze folosind materiale fluorescente și lumină ultravioletă, pentru a obține efecte artistice spectaculoase.

Expoziție la Palatul Mogoșoaia și petreceri de Halloween pentru adulți

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, Galeria Cuhnie găzduiește vernisajul expoziției „MOZAIC CROMATIC – semne & realități”. Potrivit anunțului publicat de Primăria Capitalei, vizitatorii pot participa gratuit.

Teatrul Masca propune o nouă producție pentru iubitorii de spectacole. Avanpremiera „Pasagerul clandestin” este programată sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 19:00, iar premiera va avea loc duminică, 1 noiembrie, la aceeași oră, potrivit Publicum.

Pe 31 octombrie, în București, au loc mai multe petreceri de Halloween în cluburile de noapte. Unul dintre ele începe la ora 21:00 și se numește „Ani de Liceu: Halloween Edition”. Altul va începe la ora 22:00, acolo este așteptat artistul David Carretta, iar cea de-a treia petrecere de adulți va începe la ora 23:00, acolo unde sunt așteptați Gabbs, Mianda b2b Teodor Ghiță și Paul Popa.

Ce evenimente au loc în țară

În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, Piața Sfatului din Brașov găzduiește Halloween Fest, un eveniment dedicat sărbătorii de Halloween. Potrivit calendarului, accesul este gratuit, potrivit evenimente365.ro.

Oradea Arena devine locul de întâlnire al participanților la ON Festival, programat pe 30 și 31 octombrie. Evenimentul este inclus în agenda culturală a orașului.

Casa Artelor din Galați găzduiește, între 30 octombrie și 1 noiembrie, cea de-a treia ediție a Festivalului Roman. Evenimentul revine cu o nouă ediție dedicată acestui concept cultural, mai scrie sursa citată mai sus.

În Sibiu are loc Pandance Halloween Weekend în acest weekend. Este un eveniment dedicat dansului.

Casa de Cultură din Gura Humorului găzduiește, între 30 octombrie și 1 noiembrie, prima ediție a evenimentului „Sclipiri de Stea, iar accesul este gratuit, potrivit evenimente365.ro.

În Suceava are loc expoziție de broaște și fluturi vii. Expoziția poate fi vizitată în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie și poate fi o activitate interesantă pentru familiile cu copii.

În Târgu Mureș are loc Târgul Producătorilor de Flori, care este un eveniment cu acces gratuit, conform sursei de mai sus.

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