Un bebeluș care la naștere era atât de fragil încât părea "transparent", cântărind doar 500 de grame, a reușit să sfideze toate așteptările.

Eli James, acum în vârstă de un an, s-a născut prematur în martie 2022, în Las Vegas. Părinții săi, Paloma Aguilar, în vârstă de 34 de ani, și Eliesar, în vârstă de 45 de ani, proprietar de afaceri, au fost pregătiți pentru ce era mai rău în momentul nașterii lui, scrie Metro.co.uk.

Ce s-a întâmplat cu bebelușul care s-a născut aproape „transparent”. Cazul său i-a uluit pe medici, dar și pe internauți

Cu toate acestea, Eli a făcut progrese uluitoare. "El a început să meargă acum și a rostit primele lui cuvinte. Primul cuvânt a fost 'Tata'", a declarat Paloma, mama care stă acasă cu copilul.

"Cu toții au fost surprinși de evoluția lui. Deși este un pic mai mic decât majoritatea copiilor de un an, el se recuperează rapid."

Paloma, care mai are trei copii mai mari, spune că singurele semne ale începutului dificil al lui Eli în viață sunt micile cicatrici de pe corpul său. Cu excepția acestora, este un bebeluș perfect sănătos.

Cu toate acestea, medicii au avertizat că, dacă va supraviețui, există șanse să dezvolte dizabilități.

Paloma își amintește de începuturile complicate ale lui Eli. "Am făcut o ecografie într-o zi de vineri, când aveam 22 de săptămâni și o zi de sarcină, și totul părea în regulă. La miezul nopții, mi s-a rupt apa, iar sâmbătă dimineața am mers la spital. Când am ajuns acolo, medicii mi-au spus că aveam dilatație de 3 centimetri și că bebelușul nu avea șanse de supraviețuire."

Cel mai bun sfat pe care medicii l-au putut oferi mamei îngrijorate, care a refuzat să renunțe la copilul ei, a fost să încerce să întârzie nașterea. Cu toate acestea, Paloma avea deja o infecție care le punea viața în pericol amândurora.

"Am dezvoltat Chorioamnionitis, o infecție a placentei. Au chemat o echipă de specialiști și s-a convenit, în cele din urmă, că ar trebui să rămân în spital cât mai mult posibil, în repaus la pat. Dar mi-au spus foarte clar, deoarece aveam deja o infecție, că dacă aceasta avansa, nu vor mai putea monitoriza bebelușul. La acel punct, ar fi fost doar despre a mă salva pe mine", a continuat femeia.

Cu toate acestea, Eli părea hotărât să vină pe lume cât mai curând posibil și a făcut acest lucru duminica următoare, la 23:30, la mai puțin de două zile după ce i s-a rupt apa.

Infecția Palomei a evoluat, așa cum se temea, când bacteriile pătrund în sângele unei persoane, ducând la febră. Eli a fost conectat la monitoare pentru a-l ajuta să respire.

"Ei au spus că, chiar dacă mi-ar fi dat steroizi pentru plămânii lui Eli, nu ar fi avut un efect semnificativ. Deci, la acel moment, au deconectat monitoarele de la Eli. Dar, norocul a fost de partea noastră... el încerca să respire singur."

Planul inițial era să-i facă Palomei o cezariană, pentru a evita stresul asupra lui Eli, dar nașterea sa a fost atât de rapidă încât acest lucru nu a mai fost posibil.

Următoarele luni au fost extrem de dificile pentru Paloma și Eliesar, pe măsură ce Eli începea lupta pentru viața lui.

Era atât de mic încât brațul său avea dimensiunea degetului Palomei, iar ea putea să vadă chiar prin corpul său, care era atât de mic încât medicii au încercat să folosească cel mai mic ac disponibil în țară pentru a-l trata.

"Când l-am văzut, a fost înfricoșător. Dar am avut întotdeauna încredere. Am crezut că, dacă a ajuns până aici, era un bebeluș puternic."

Paloma spune că unul dintre factorii cheie pentru supraviețuirea lui Eli a fost laptele matern, atât de important încât soțul ei a fost nevoit să semneze o declarație pentru a permite folosirea laptelui donat, în cazul în care ea nu ar fi putut produce suficient lapte.