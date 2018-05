Dezvăluirea care a făcut înconjurul lumii! Oamenii de știință au stabilit CÂND și CUM va ”MURI” Soarele! Previziuni sumbre pentru planeta noastră

Oamenii de știință au stabilit că Soarele își va încheia ciclul de viață peste zece miliarde de ani și va avea parte de o moarte dramatică. Dacă până acum nu se știa ce se va întâmpla ulterior, acum se știe.

Dacă până acum oamenii de știință aju avut păreri împărțite în ceea ce privește speranța de viață a Soarelui, natura morții astrului a fost mereu un subiect controversat. Un studiu realizat recent de cercetătorii britanici arată, însă, că Soarele se va transforma într-o nebuloasă planetară - un glob uriaş şi strălucitor, format din gaze şi praf cosmic, scrie SkyNews.

Nebuloasele planetare sunt unele dintre cele mai frumoase şi mai bizare structuri celeste observate de astronomi. Unele sunt suficient de strălucitoare pentru a putea fi văzute de la distanţe de milioane de ani-lumină. Dar, pentru a da nestere unei astfel de nebuloase, o stea trebuie să aibă o anumită masă. Or, pana recent, oamenii de ştiinţă au considerat că Soarele era prea "uşor" pentru acest proces. Acum, însă, oamenii de știință au arătat că Soarele are o masă suficient de mare pentru a-şi încheia viaţa într-un "stil glorios", sub forma unei nebuloase planetare ce va avea un grad ridicat de strălucire.

"Atunci când o stea moare, ea ejectează o masă mare de gaze şi praf - cunoscută sub numele de membrană - în spaţiu. Membrana poate să reprezinte jumătate din masa stelei. Acest fenomen dezveleşte nucleul stelei, care în acel moment din viaţa stelei începe să rămână fără carburant, stingându-se treptat şi, în cele din urmă, murind", a explicat Albert Zijlstra, profesor la Universitatea Manchester.