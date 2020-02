Ce vezi după ce mori! Raiul este un loc înfricoșător, de fapt! Cum arată viața de dincolo

„Am văzut niște siluete de oameni în jurul meu. La un moment dat, ca din senin, am simțit cum o forță nevăzută mă trage spre un abis întunecat. Apoi, o voce puternică m-a trezit la viață”, a povestit bărbatul în cartea „The Polish life after life”.

Tot în aceeași carte apare și mărturia unei femei care spune că a văzut ce se întâmplă după moarte.

Ce se întâmplă după ce mori?

„A fost ca și când aș fi coborât în Iad. Apoi, brusc, am simțit că am ajuns în Rai, într-o lumină puternică. Am țipat, dar nu ieșea vreun sunet din mine. A fost un coșmar. Am încercat să merg, dar mi-am dat seama că mă învârt în cercuri. Am simțit singurătate, sentiment de gol și senzația că sunt atârnată undeva în spațiu”, a povestit femeia.