Tocmai ai intrat în restaurantul tău preferat și te-ai așezat la o masă. Te uiți peste meniu și trebuie să decizi ce comanzi. În timp ce te gândești la asta, probabil îți atingi fața, îți sprijini obrazul în palmă sau atingi cu degetul buzele, nasul sau bărbia. Aceste obișnuite nu ar fi o problemă, dacă nu ai ține în mâini cel mai murdar obiect din restaurant.

„O persoană obișnuită își atinge fața de 16 ori pe oră, dar acest număr este mult mai mare atunci când ia o decizie”, explică Jason Tetro (cunoscut și sub numele de Germ Guy), microbiolog, autor al cărții The Germ Code și gazda podcastului The Super Awesome Science Show.

„Problema cu acest comportament în restaurante este că există o mulțime de suprafețe care se ating foarte mult... și în acele locuri găsim cei mai mulți germeni.”, a mai spus el.

Citește și: Prețurile la pompă azi, 29 octombrie 2024. Cât costă marți motorina și benzina

Cel mai murdar obiect din restaurante. E plin de microbi și pui mâna pe el de mai multe ori

Articolul continuă după reclamă

Meniurile reprezintă unul dintre cele mai contaminate obiecte dintr-un restaurant, fiind manipulabile de un număr mare de oameni pe parcursul unei zile. Realizat din materiale dificil de dezinfectat, precum hârtia plastifiată sau chiar plasticul, meniurile sunt rareori curățate.

Conform unor studii, aceste suprafețe conțin o cantitate considerabilă de bacterii de tip stafilococ, E. coli și salmonella, care se pot transfera ușor de la o persoană la alta. Spre deosebire de obiectele din bucătărie sau de veselă, meniurile nu sunt spălate și nici dezinfectate de fiecare dată, așa că sunt o sursă constantă de microbi.

Alte obiecte aparent inofensive precum solnițele, recipientele de piper și sticlele de sosuri sunt considerate printre cele mai contaminate dintr-un restaurant. În timpul unei mese, aceste recipiente sunt des utilizate și atinse de diverse persoane, dar curățarea lor este adesea neglijată.

Citește și: Ziua ta norocoasă în luna noiembrie 2024. Când ai noroc cu carul și îți ies toate

Chiar dacă de multe ori ospătarii șterg mesele și tacâmurile între clienți, aceste recipiente rămân nedezinfectate pentru perioade lungi de timp. Ca și meniurile, acestea pot adăposti o varietate de bacterii, printre care salmonella și bacteriile fecale, având potențialul de a se răspândi rapid.

Un alt exemplu de zone „fierbinți” pentru microbi în restaurante sunt clanțele ușilor și robineții de la toaletă. Chiar dacă pare un loc evident pentru contaminare, mulți oameni nu își spală mâinile corect după folosirea toaletei, iar bacteriile sunt ușor transferate pe aceste suprafețe. În plus, mulți oameni care intră și ies din restaurant ating clanțele ușilor de la intrare, crescând șansele de contaminare a altor clienți. Curățenia acestor elemente depinde de politica fiecărui restaurant, însă ele nu sunt frecvent igienizate pe parcursul zilei, fiind astfel un risc constant.

Din fericire, există câteva măsuri pe care le putem lua pentru a reduce riscul de expunere la germeni în restaurante. De exemplu, putem:

Să ne spălăm mâinile înainte de a mânca și după ce am atins meniul sau alte obiecte comune.

Să folosim șervețele umede dezinfectante pentru a șterge suprafețele expuse, cum ar fi sticlele de sosuri și solnițele.

Să evităm să atingem fața cu mâinile, pentru a preveni transferul bacteriilor la nivelul ochilor, gurii sau nasului.

Să cerem tacâmuri de unică folosință dacă avem motive de îngrijorare sau să solicităm o curățare suplimentară.

Vezi mai multe ştiri externe în secţiunea de pe observatornews.ro