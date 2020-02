Cel mai norocos bărbat! A evitat moartea de 10 ori."Am fost înjunghiat, împușcat, incendiat, am supraviețuit după un accident rutier și o chirurgie cardiacă"

Wes spune: „Cu siguranță pot fi de acord că am avut norocul de partea mea și sper că va continua. Am primit multe apeluri și am scăpat de moarte de multe ori. Dar ceea ce se întâmplă în viața mea tocmai a devenit noul normal. Vreau să arăt oamenilor că pot depăși și trece prin aceste lucruri. Sunt un supraviețuitor și, deși lucrurile nu au mers întotdeauna fără probleme, sunt încă aici. ”

Primele experiențe ale lui Wes s-au întâmplat în Africa de Sud.

În calitate de școlar, el mergea cu bicicleta la școală când a fost aruncat de pe bicicletă pe un drum aglomerat.

„M-am trezit acoperit de cusături în spital. Am fost foarte norocos, deoarece eram inconștient în mijlocul drumului. ”

La vârsta de 16 ani, participa la o tabără de vânătoare când a rămas prins într-un foc de tufiș - purta doar papuci flip-flops.