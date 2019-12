Cele mai urmărite canale de YouTube în 2019. Nu o să-ți vină să crezi cine este pe primul loc

Top cinci cele mai urmărite canele de YouTube din lume. Nu o să îți vină să crezi cine este pe primul loc.

5. Justin Bieber - 47,4 mil. de abonați

Majoritatea oamenilor care au auzit sau l-au ascultat pe Justin Bieber au auzit că acesta și-a început cariera pe YouTube. Platforma i-a adus faima și a rămas la fel de apreciat fiind primul artist celebru în top cele mai urmărite canale de YouTube din lume. Piesa lui „What Do You Mean” are peste 8,3 milioane de vizualizări, iar primul lui hit, “Baby”, peste 2,1 miliarde.