Cine este Vasile Ionel Timiș, primul român care vrea să cucerească Mister Italia: „Mama m-a încurajat mereu”

Un tânăr de origine română s-a făcut remarcat în Italia, fiind unul dintre cei 95 de prefinaliști ai concursului Mister Italia, care a reprezentat de-a lungul anilor rampa de lansare a multor vedete în lumea showbiz-ului. Iată ce spune Vasile Ionel Timiș despre momentul special din viața lui!

Vasile Ionel Timiș este un român în vârstă de 24 de ani, care locuiește în localitatea Cles, provincia Trento. Cu o pasiune pentru sala de sport și culturism, băiatul speră să se facă remarcat.

„Am ajuns în Italia în anul 2002, când aveam patru ani. Am locuit în Cagnò, apoi din Lombardia am ajuns în Trentino, mai întâi în Revò și apoi în Romallo. În Cles, unde locuiesc de zece ani, îmi place foarte mult. Zona este foarte frumoasă.”, își începe povestea Vasile Ionel Timiș, într-un interviu pentru Corriere della Sera, citat de newsweek.ro.

Citește și: În trecut era poreclită „pinguinul”, însă acum a devenit un model de succes! Transformarea uimitoare a unei tinere

Ce spune Vasile Ionel Timiș despre momentul special din viața lui: „Au existat și critici din cauza originii mele”

Vasile Ionel Timiș susține că este prima dată când participă la o astfel de competiție, însă a sperat dintotdeauna că se va întâmpla la un moment dat:

„A fost întotdeauna o dorință mare de-a mea să particip la un astfel show, dar nu am făcut niciodată pasul. La un moment dat, m-am întrebat cum aș putea să ajung acolo și mi-am dat seama că trebuie să încep de jos. Așa că, atunci când s-a ivit ocazia de a participa la Mister Italia, am decis să mă înscriu. Nu am mai amânat și am făcut-o imediat, în timpul unei pauze de prânz, la începutul lunii februarie. Am trecut de casting, acum vom vedea dacă voi ajunge în finală.”, a mărturisit Vasile Ionel Timiș într-un interviu pentru Corriere della Sera, citat de newsweek.ro.

Cu toate că familia l-a susținut mereu, Vasile Ionel Timiș precizează că a primit multe critici din cauza originii sale, inclusiv din partea prietenilor:

„Părinții mei au fost cei care m-au susținut de la început. Mama, în special, mi-a spus mereu: <<ești un băiat arătos, te pricepi și la social media, așa că găsește o modalitate pentru a te face remarcat!>>. Însă, din nefericire, au existat și critici, de genul: <<dar el nu e din Trentino>>, din cauza originii mele românești, dar știam că vor exista și nu le-am luat în considerare. La început, și prietenii mei au luat totul în râs și m-au tachinat. Abia când au vorbit despre mine la televizor și au început să apară primele rezultate, au venit complimentele și încurajările din partea lor.”, a mai dezvăluit Vasile Ionel Timiș, potrivit surselor citate mai sus.

Cu ce se ocupă Vasile Ionel Timiș și care sunt aspirațiile sale

Vasile Ionel Timiș speră să ajungă în primii 40 și să se poată lupta pentru diversele titluri care sunt în joc, nu doar pentru cel mai prestigios – Mister Italia.

Din acest motiv, el se antrenează intens, de patru ori pe săptămână, mâncând sănătos și beneficiind de sfaturile unui antrenor personal.

„M-am ocupat mereu de corpul meu și de imaginea mea. Îmi place foarte mult să fac exerciții fizice, mă antrenez din anul 2017, de patru ori pe săptămână timp de câteva ore și încerc să mănânc sănătos. Ascult și de sfaturile unui antrenor personal, pentru că sunt pasionat de culturism. Este fundamentală imaginea pe care o transmiți. Mă îngrijesc întotdeauna, folosind creme și mergând la coafor regulat. Așa am fost mereu. Sunt o persoană căreia îi place să aibă grijă de corpul și de imaginea sa.”, a precizat Vasile Ionel Timiș, potrivit surselor citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În prezent, Vasile Ionel Timiș lucrează la o firmă de echipamente industriale:

„Lucrez la Ebara (companie de echipamente industriale, n.r.) și îmi place foarte mult, pentru că este o fabrică unde se câștigă bani frumoși, atât de mulți încât, la vârsta mea, am reușit să îmi cumpăr deja o casă. Totuși, fiind tânăr, cu siguranță nu vreau să exclud în viitor nicio cale. Am urmat doi ani la liceul agricol, apoi am trecut la școala profesională mecanică ENAIP din Cles, iar, cu ajutorul stagiului de practică, am obținut actualul loc de muncă.”, a mai dezvăluit tânărul în interviu.

Citește și: Ea e modelul care se laudă că bustul său imens este 100% natural | Foto. „Dar mă gândesc să îmi pun silicoane în viitor”