Concursurile de MISS nu vor mai fi niciodată la fel! Proba costumelor de baie, desființată! Cu ce va fi înlocuită

Anunțul inedit a fost făcut de Gretchen Carson, câştigătoarea titlului în 1989 şi preşedinta comitetului Miss America, în cadrul emisiunii ”Good Morning America” de la ABC.

„Nu vom mai juriza candidatele după fizic. Asta este ceva foarte important. Nu mai suntem un carnaval, suntem o competiţie”, a spus ea.

