Cum a ajuns un cuplu din Cluj să rămână fără bani și fără mașină, după un simplu click pe un anunț de pe internet

Un cuplu din județul Cluj a crezut că investește peste 5.000 de dolari în acțiuni la bursă și că va câștiga rapid o avere, dar nu a fost deloc așa. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

În speranța că vor câștiga rapid o avere, cei doi clujeni au ajuns să fie victemele unei înșelătorii online, potrivit unei publicații de știri online. Când toți banii lor s-au dus pe apa sâmbetei, aceștia au depus plângere la poliție. Autoritățile spun că în astfel de cazuri, paguba este greu de recuperat, iar făptașii, greu de prins.

Citește și: O femeie a instalat o cameră ascunsă în bucătărie și a făcut o descoperire înfiorătoare. Ce îi punea soțul în băutură

Un cuplu din Cluj a rămas fără niciun ban și fără mașină, după ce au accesat un anunț de pe internet

Soții din Cluj au văzut pe o rețea socială un anunț și au fost atrași imediat de posibilitatea unui câștig rapid. Au accesat pagina și au cerut detalii. În scurt timp, au fost sunați de o doamnă, care i-ar fi convins să depună o sumă de bani. Redăm mai jos declarațiile victimei:

„La scurt timp, am fost sunat de o doamnă. Vorbind, m-a convins să depun suma de 1.000 lei și am depus. După 24 ore acești 1.000 lei fiind 210 dolari, a doua zi am văzut profit de 30 dolari. Credeam la început că este pe bune.”, a declarat Cristian Bojodi, citat de sursa menționată mai sus.

Ulterior, ei au fost contactați de un individ care s-a prezentat drept expert și i-a convins să investească și mai mult.

„Stând de vorbă cu el mi s-a spus că putem face o sumă foarte mare de bani dacă investim sumă mai mare, suma fiind de 5.000 dolari. La 24 de ore am văzut pe platformă că da, așa e cum au zis, suma fiind de 64.000 dolari voiam să-i retragem, dar înainte de retragere ne-a sunat un domn că pentru a putea retrage suma trebuie să plătim un comision către statul britanic de 5.900 dolari.”, a mai adăugat acesta, potrivit sursei citate.

Cuplul din Cluj și-a amanetat mașina, în speranța că se va îmbogăți rapid

Pentru a strânge mai mulți bani, cei doi clujeni au cheltuit toate economiile familiei, ba chiar și-au amanetat mașina. Când și-au dat seama că au pierdut tot, aceștia au contactat un avocat.

„Am depus plângere. Ni s-a spus că au tehnologie foarte avansată și că nu pot fi căutați, găsiți. Avem încă speranța că se recuperează, deși șansele sunt foarte mici. Cei 5.000 de dolari am lăsat mașina, am amanetat-o. Avocatul ne-a spus să mergem mai departe cu plângerea, sper să se urmărească tranzacțiile.”, a declarat Denisa Adam, potrivit publicației citate.

Autoritățile trag un semnal de alarmă atunci când vine vorba despre astfel de investiții. Înainte de a trimite orice sumă de bani este extrem de important să fie verificat foarte bine dacă totul este real. Cei care comit astfel de înșelăciuni se bazează tocmai pe dorința oamenilor de a se îmbogăți peste noapte.

Citește și: O femeie a primit moștenire 1 miliard de dolari. Ce a făcut cu banii a surprins pe toată lumea