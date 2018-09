Transformarea spectaculoasă a bărbatului care era ”prea gras pentru a face dragoste”! Cum arată acum 

Bărbatul supraponderal care susținea că e ”prea gras ca să facă dragoste” a reușit să topească zeci de kilograme, iar acum se simte o altă persoană, însă deocamdată nu e pregătit să meargă la întâlniri cu femei.

Stephen Ringo a mărturisit că zecile de kilograme pe care le-a adunat i-au distrus căsnicia, întrucât era ”prea gras ca să facă sex”. Acum, însă, el a slăbit nu mai puțin de 100 de kilograme și se simte o altă persoană.

Bărbatul cântărea nu mai puțin de 184 de kilograme, iar după ce soția sa i-a cerut divorțul, a fost nevoit să-și reevalueze viața și starea de sănătate, așa că s-a pus pe slăbit.

Dacă luni de zile consuma la prânz două sandviciuri, două porții mari de cartofi prăjiți, dar și 20 de bucăți de nuggets, iar la cină pizza, bărbatul a decis să-și schimbe stilul de viață, mai ales că relațiile intime nu mai existau.

Așadar, fără să stea pe gânduri, în luna octombrie a anului 2016, el a decis să-și schimbe stilul de viață. A renunțat să mai mănânce junk-food, a început să facă sport, iar doi ani mai târziu e mai slab cu 100 de kilograme.

”Relația mea cu soția s-a deteriorat din cauza greutății mele. Am fost în depresie, iar între noi nu mai exista intimitate. Viața mea sexuală era la pământ. Cred că lipsa de încredere în mine și kilogramele în plus au îndepărtat-o. Am ajuns să divorțăm, iar apoi mi-am schimbat stilul de viață. Am mers la sală, deși mi-a fost foarte greu și am încercat să adopt un stil de viață sănătos. Mănânc doar între orele 5 pm și 9 pm.”, a mărturisit bărbatul, conform The Mirror.

De asemenea, el susține că se simte foarte bine după ce a slăbit și și-ar dori să scape și de excesul de piele, însă acest lucru nu reprezintă o prioritate pentru el, mai ales că o astfel de intervenție e foarte scumpă. Totuși, el susține că încă nu e pregătit să-și dea întâlniri.

Sursa foto:The Mirror