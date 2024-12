Casa din filmul „Home Alone/ Singur acasă” şi-a găsit un cumpărător, la şapte luni după ce a fost scoasă la vânzare şi chiar la timp pentru Crăciun.

Casa din Home Alone a fost vândută chiar de Crăciun. Câți bani a costat și în ce an a fost construită | Profimedia

Casa emblematică din filmul de Crăciun „Home Alone/Singur acasă” și-a găsit un cumpărător, la timp pentru sărbătorile de iarnă. Situată în Winnetka, Illinois, locuința cu 5 dormitoare și 6 băi a fost scoasă la vânzare în luna mai pentru suma impresionantă de 5,25 milioane de dolari.

Casa din Home Alone a fost vândută chiar de Crăciun. Câți bani a costat

Exteriorul casei este binecunoscut fanilor francizei, fiind folosit ca reședință a familiei McCallister în clasicul film din 1990 și în continuarea acestuia din 1992, „Home Alone 2: Lost in New York”.

Conform agenților de vânzări Dawn McKenna și Katie Moor de la Coldwell Banker Realty, interesul pentru proprietate a fost uriaș încă din primele zile de la listare. „Casa a captat atenția și inimile tuturor datorită locului său bine meritat în istoria cinematografică și amintirilor de vacanță pe care le evocă”, au declarat aceștia. În mai puțin de o săptămână de la scoaterea pe piață, casa a primit deja o ofertă serioasă, ceea ce subliniază atracția sa unică.

Construită în 1921, proprietatea se întinde pe o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați și este dotată cu facilități care o transformă într-un adevărat refugiu de lux. Printre acestea se numără patru șeminee, două spălătorii, două jacuzzi, un bar, o sală de gimnastică, un spațiu de recreere, o sală de cinema privată și chiar un teren de sport acoperit.

De-a lungul anilor, casa a devenit un simbol al sărbătorilor, iar legătura cu filmele „Home Alone” i-a adus un loc special în inimile fanilor din întreaga lume. Inclusiv Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe Kevin McCallister, a fost tentat să o achiziționeze. „M-am gândit o clipă să o cumpăr – doar pentru amuzament”, a declarat actorul pentru Entertainment Weekly. Totuși, el a renunțat la idee, motivând că „am copii și sunt un om ocupat”.

Chiar dacă prețul final al tranzacției nu a fost dezvăluit publicului, este clar că proprietatea a rămas la fel de dorită pe cât era și în momentul în care Kevin McCallister a rămas „singur acasă”. Casa nu este doar o locuință, ci și o bucată de istorie cinematografică care continuă să inspire și să evoce amintiri de sărbători pentru generații întregi.

Filmele Home Alone, celebre în toată lumea

Seria de filme „Home Alone” a devenit un fenomen global, redefinind comediile de Crăciun și devenind un simbol al sărbătorilor pentru milioane de familii din întreaga lume. Lansat în 1990, primul film urmărește aventurile hilar de inventive ale lui Kevin McCallister, un băiat de 8 ani care rămâne singur acasă de Crăciun și se confruntă cu doi hoți neîndemânatici. Continuarea din 1992, „Home Alone 2: Lost in New York”, duce povestea într-un decor urban spectaculos, păstrând același mix de umor, ingeniozitate și emoție. Filmele au rămas o tradiție de sărbători, aducând nostalgie și bucurie tuturor generațiilor, potrivit news.ro.

Cine e Macaulay Culkin și cum a devenit celebru

Macaulay Culkin, cunoscut mai ales pentru rolul lui Kevin McCallister din seria „Home Alone”, a fost unul dintre cei mai celebri actori-copii ai anilor ’90. Cu un talent natural și un șarm inconfundabil, Culkin a captivat publicul global, devenind rapid un simbol al cinematografiei de familie. După succesul uriaș al seriei, viața sa personală și cariera au trecut prin suișuri și coborâșuri, dar actorul a reușit să rămână în atenția publicului. Astăzi, Culkin este și muzician, tată și o figură respectată în industria divertismentului, cu o poveste de viață la fel de fascinantă ca și personajele pe care le-a interpretat.