Cum o să ieşi la iarbă verde după izolare: Pătura de picnic pentru distanţare socială

În imaginile de mai jos, aceasta a fost pusă în jurul unui copac. Ea a fost botezată „Here Comes the Sun”, după titlul unei cunoscute piese interpretate de trupa The Beatles.

Pătura “A ieșit Soarele”, concepută de designerul londonez Paul Cocksedge, permite oamenilor să “socializeze în siguranță, în aer liber”, odată ce restricțiile impuse de autorități din cauza pandemiei de COVID-19 vor fi fost ridicate parțial

Frizeriile, saloanele și cabinetele stomatologice, redeschise din 15 mai. Klaus Iohannis, anunț de ultimă oră: ”Oamenii se vor deplasa fără declarații!”