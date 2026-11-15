Cum arată viața în orașul în care soarele nu răsare timp de șase săptămâni. Aproximativ 175.000 de oameni locuiesc aici

Locuitorii unui oraș din Rusia nu văd soarele pentru aproape șase săptămâni. Iernile sunt extreme, cu temperaturi care pot ajunge la -60 de grade Celsius. Chiar și așa, locuitorii își duc viața normal. Copiii merg la școală, adulții la muncă și există și o viață culturală.

Norilsk este un oraș din Rusia, cel mai izolat geografic, aflându-se în nordul Siberiei, în regiunea Krasnoiarsk. Acolo locuiesc între 175.000 și 180.000 de oameni. Nu există nicio legătură rutieră sau feroviară, iar accesul se poate face doar cu avionul sau pe apă, în sezonul cald.

Locuitorii nu văd soarele aproape șase săptămâni

În Norilsk, clima este subartică, cu ierni extreme. Temperaturile pot ajunge și la -60 de grade Celsius, iar verile se înregistrează peste 20 de grade Celsius. Acolo are loc și noaptea polară, adică atunci soarele nu răsare deloc pentru aproape 45 de zile. Vara are loc fenomenul opus, adică ziua polară, atunci când este lumină pentru aproape două luni.

Norilsk este considerat unul dintre marile centre de extracție și prelucrare a nichelului, cuprului și paladiului din lume, așa că este și unul dintre cele mai poluate orașe din lume. În ciuda condițiile extreme, locuitorii duc o viață normală. Există școli, universități, spitale, centre comerciale, adulții merg la muncă. Există și o viață culturală urbană, cu teatre, săli de concerte, cinematografe, muzee și festivaluri.

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Solul din oraș este permafrost, adică mereu înghețat, însă pentru a reduce riscul ca solul să se dezghețe, clădirile de locuințe au o fundație specială, astfel încât să nu fie instabilă. Există blocuri care amintesc de perioada sovietică, însă sunt construite și clădiri noi de locuințe. Orașul este înconjurat de tundră, cu multe lacuri și zone mlăștinoase.

Orașul s-a confruntat cu efectele schimbării climatice

În ultimii ani, orașul s-a confruntat cu efectele schimbărilor climatice, în special cu cele legate de dezghețarea permafostrului. A existat și o deversare de petrol, în urmă cu șase ani, considerată una dintre cele mai serioase din Artica. Fenomen a dus la apariția unor fisuri în fundațiile mai multor clădiri, ca urmare a modificării stabilității solului, potrivit copernicus.eu.

De atunci, au fost luate măsuri care să sprijine locuitorii să facă față efectelor schimbărilor climatice. Au fost introduse sisteme de monitorizare și răcire a solului din jurul fundațiilor, clădirile cu probleme au fost reparate sau consolidate și s-au implementat măsuri pentru reducerea poluării și reîmpădurire.

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