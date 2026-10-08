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Cum au salvat 3 linguri de sânge viața unei fetițe. Mesajul mamei a devenit viral în doar câteva ore

O mama a dezvăluit cum au salvat 3 linguri de sânge viața fetiței sale și a transmis un mesaj care a devenit rapid viral.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 15:01 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 15:05
Fetița s-a schimbat complet după ce a primit echivalentul a 3 linguri de sânge, susține mama sa | Shutterstock
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Mama unui bebeluș născut prematur, a cărui viață a fost salvată de o transfuzie, a făcut un apel public pentru donarea de sânge, în condițiile în care rezervele se confruntă cu „o scădere semnificativă” în numeroase țări.

Fiica lui Caitlyn Stewart, Millie, cântărea doar 670 de grame când s-a născut prematur în februarie, cu 3 luni mai devreme, scrie BBC News.

Millie a petrecut 10 săptămâni în secția de terapie intensivă neonatală (ATI) din cadrul Spitalului Universitar Queen Elizabeth. din Glasgow.

Acolo, a primit 2 transfuzii de sânge de câte 23 de mililitri, echivalentul a 3 linguri.

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Cum au salvat 3 linguri de sânge viața unei fetițe

Tânăra mamă, aflată la primul copil, a declarat că 3 linguri de sânge i-au salvat viața fiicei sale. Millie a primit prima transfuzie de sânge la doar 4 zile de la naștere.

„În timpul sarcinii am primit o mulțime de vești proaste. Cu o săptămână înainte să se nască, organizam deja înmormântarea bebelușului,” a povestit Caitlyn.

„Așa că, în momentul în care s-a născut, a fost o ușurare uriașă. Totuși, în a 3-a zi am observat că era destul de letargică, iar pielea îi era foarte palidă, aproape translucidă,” a dezvăluit mama. „Atunci asistentele ne-au spus că ar putea avea nevoie de o transfuzie.”

„Nu mai auzisem niciodată ca bebelușii să aibă nevoie de transfuzii de sânge, așa că totul suna înfricoșător și copleșitor, dar o familie de lângă noi ne-a liniștit,” a continuat Caitlyn.

În noaptea de după transfuzie, Caitlyn a spus că fiica ei „și-a revenit complet”.

„Cea mai vizibilă schimbare a fost la nivelul pielii. Arăta ca o mică cireașă, devenise din nou roșie,” a spus ea. „A prins energie și a putut să înceapă să bea lapte. Diferența a fost incredibilă.”

Millie, care are acum aproape opt luni, a primit a 2-a transfuzie în luna martie.

„I-a salvat cu adevărat viața,” a spus Caitlyn. „Dacă Millie nu ar fi avut acces la acea transfuzie, corpul ei ar fi început să cedeze. Organele ei erau în regulă și era sănătoasă, dar pur și simplu nu avea suficient sânge, iar nivelul de fier îi scădea dramatic.”

Ea le-a mulțumit donorilor de sânge care își rup din timpul lor pentru a ajuta oameni aflați în situații similare cu cea a fiicei sale. Ea a făcut un apel pentru potențialii donatori să meargă în centrele de transfuzii. Povestea și mesajul său a devenit rapid virale la nivel mondial, dar mai ales în Scoția, de unde provin cele 2.

Serviciul Național de Transfuzie Sanguină din Scoția (SNBTS) încurajează populația să își programeze donări în perioada toamnei, când cererea e ridicată. Datele arată că mai puțin de 2% din populația Scoției donează sânge în mod regulat.

Donarea de sânge poate salva vieți

Există 8 grupe de sânge diferite, iar cererea e deosebit de mare pentru grupele O Pozitiv, O Negativ, A Pozitiv și B Negativ.

Sângele are o perioadă scurtă de valabilitate, de doar 35 de zile, ceea ce face ca donările regulate să fie esențiale. Oamenii pot începe să doneze sânge de la vârsta de 17 ani și sunt încurajați să doneze de 3 ori pe an, potrivit experților.

Potrivit OMS, din cele 120.4 milioane de donări de sânge colectate la nivel global, 36% sunt recoltate în țările cu venituri mari, unde locuiește 15% din populația lumii.

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În perioada 2013–2023 s-a înregistrat o creștere de 10.7 milioane de donări de sânge provocate de donatori voluntari neremunerați. În total, 80 de țări își asigură peste 90% din rezervele de sânge din donări voluntare neremunerate. Cu toate acestea, 59 de țări colectează mai mult de 50% din stocuri de la donatori din familie/înlocuitori sau plătiți.

Doar 49 din cele 168 de țări raportoare produc medicamente derivate din plasmă (PDMP) prin fracționarea plasmei colectate local. Un număr de 119 țări au raportat că toate aceste medicamente sunt importate sau că nu au utilizat medicamente derivate din plasmă în perioada analizată.

Potrivit ȘiEuDonez, România se află pe ultimele locuri din Europa atunci când vine vorba de donarea de sânge, cu doar 2% din populație, sub media de 3.1% la nivelul UE.

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