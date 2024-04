Cum trăiește tânăra cu cele mai lungi picioare din lume. Mulți reacționeză când o văd așa

O femeie din Texas, care are cele mai lungi picioare din lume, spune că trăiește un adevărat coșmar din cauza staturii sale. Iată imagini cu ea cap din până în picioare!

Maci Currin are 21 de ani și este din Austin, Texas. Tânăra are 2 metri și 8 centrimetri înălțime, iar picioarele ei măsoară în total 132 centrimetri, potrivit nypost.com. Deși deține recordul mondial pentru statura ei, Maci Currin afirmă că nu are prea multe avantaje din asta.

Cum arată femeia cu cele mai lungi picioare din lume

Deși poate fi deținătoarea unui record mondial, Maci Currin este constant ținta unor comentarii urâte, în special în mediul online, în timp ce se luptă și cu respingerea din partea băieților, potrivit sursei citate mai sus.

Tânăra cu cele mai lungi picioare din lume spune că îi este foarte greu să își găsească un iubit sau măcar să iasă la întâlniri, deoarece mulți băieți o privesc drept o „ciudată”.

„De fiecare dată când m-am întâlnit, în special cu bărbați care sunt mai scunzi decât mine, pur și simplu m-am simțit foarte prost. Cei mai mulți se simțeau rușinați și mă priveau într-un mod ciudat. Dacă cineva urăște modul în care arăți, urăște pentru că nu înțelege. Sunt comparată cu personaje din filmele de groază. Unii îmi spun că semăn cu Slenderman.”, a transmis Currin într-un interviu, potrivit nypost.com.

De asemenea, ea mai precizat că îi este destul de greu să își găsească pantofii potriviți ori alte articole vestimentare.

„Îmi fac cumpărăturile, în general, de la <<American Tall>>, dar nu au pantaloni lungi care să mi se potrivească. Trebuie să îi fac la comandă și costă în jur de 250 de dolari o pereche de blugi. Așa că am doar două perechi de blugi care mi se potrivesc bine.”, a mai explicat ea, potrivit sursei menționate mai sus.

„Ar fi înfricoșător să o vezi într-un hol întunecat”

„Ar fi înfricoșător să o vezi într-un hol întunecat”, în ciuda reacțiilor acide și al comentariilor de genul acesta la adresa aspectului său fizic, Maci Currin continuă să posteze clipuri pe TikTok.

Ea susține că a învățat cum să gestioneze toate aceste reacții nepoliticoase și nu se lasă doborâtă. Din contră, își dorește să devină un exemplu pentru alte femei aflate în aceeași situație.

