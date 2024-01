Cuplul care are 19 copii, dar nu vrea să se oprească aici: „Sunt foarte fertilă”. Imagini virale cu familia numeroasă

Un cuplu are 19 copii, dar spune că își dorește să aducă pe lume încă un bebeluș pentru a avea un număr egal de fete și băieți. Imagini virale cu familia numeroasă!

Desiree Hart-Spegal, în vârstă de 35 de ani și Chris, de 42 de ani, sunt din Forth Worth, Texas, SUA, și vor să egaleze numărul de băieți cu cel al fetelor, potrivit mirror.co.uk. În prezent, cei doi soți au zece fete și nouă băieți și nu exclud posibilitatea de a mai aduce pe lume încă un copil, despre care spun că își doresc să fie băiat.

Desiree Hart-Spegal și Chris și-au început povestea de dragoste în octombrie 2013, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, potrivit sursei citate mai sus. Ei și-au unit destinele în anul 2014. Ambii soți au mai fost căsătoriți înainte.

Bărbatul are din primul mariaj opt copii, pe Skyler, în vârstă de 21 de ani, Gavin (20 ani), Braden (19 ani), Kaden (16 ani), Jayden (13 ani), Sarayia (13 ani) și gemenii Chevelle și Donny, în vârstă de zece ani.

Pe de altă parte, femeia din Statele Unite are trei copii din mai multe relații anterioare: pe Maliki (18 ani), Makaila (17 ani) și Andrew (zece ani).

Cei doi parteneri de viață au, la rândul lor, opt copii împreună: Christa (opt ani), Izabella (șapte ani), Christopher Jr (șase ani), Lily (cinci ani), Heavenly-Grace (patru ani), Elliesiah (trei ani), Breiella (un an) și Zeke (șase luni). Familia cu 19 copii deține o reprezentanță auto și nu intenționează să se oprească aici, potrivit mirror.co.uk.

Cei doi soți, pregătiți să devină părinți din nou

Desiree și soțul ei nu exclud ideea de a mai avea încă un copil, al douăzecilea la număr. Femeia consideră că 2024 este anul în care va deveni mamă din nou.

„Sunt foarte fertilă. Avem zece fete și nouă băieți. Sunt deschisă să am un al douăzecilea copil, ca să fim chit. Nu mă deranjează să am mai mulți. Îmi place să am atât de mulți copii. Suntem o familie mixtă perfectă. Îmi place personalitatea fiecăruia. Toate personalitățile lor diferă și îmi place să îi văd cum cresc.”, a spus pe rând cei doi soți pentru mirror.co.uk.