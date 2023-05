Două asistente pe ambulanță au renunțat să mai salveze vieți pentru a face milioane pe internet: „Câștigăm de patru ori mai mult”

Un cuplu de fete care lucrau pe ambulanță spun că au luat cea mai bună decizie în momentul în care au renunțat la locul lor de muncă din domeniul sănătății pentru a face conținut pentru adulți. Kayley Winterson, în vârstă de 26 de ani, și Emily Rose, în vârstă de 28 de ani, din Norfolk se declară „de un milion de ori mai fericite” de când și-au dat demisia de la locul de muncă. Cele două fete spun că acum câștigă de patru ori mai mult față de atunci când lucrau pe ambulanță.

Povestea tinerelor care au renunțat la locul de muncă pentru a face doar conținut pentru adulți

Tinerele lucrau uneori în timpul pandemiei și câte 15 ore pe zi ceea ce le-a adus în pragul epuizării și a degradării psihice. Știind că ar putea să facă banii pe care îi făceau într-o zi de muncă în doar câteva ore, cele două au decis să renunțe la slujba lor.

Prima care și-a creat cont pe această platformă a fost Kayley Winterson care spune că era frustrată că primea 11 lire pe oră. Suma o nemulțumea mai ales că a aflat că oamenii care lucrează la cafenea primesc mai mult, așa că în 2021 a decis să-și facă cont pe OnlyFans.

„Unul dintre ultimele mele momente de cumpănă a fost atunci când am lucrat în timpul pandemiei și am vorbit cu oameni care ar fi câștigat mai mult decât mine lucrând la o cafenea. Primeam 11 lire sterline/oră conducând în perioada de vârf a pandemiei, trecând prin experiențe cu adevărat traumatizante și nu primeam nimic în schimb. Toată lumea obișnuia să spună că aveam un fund bun în uniformă. Așa că am glumit și am spus că dacă, din orice motiv, acest lucru a mers în sus, aș face un Only Fans”, a povestit ea, potrivit Daily Mail.

Tânăra spune că nimeni nu o credea în stare să-și creeze cont pe platforma de adulți. Pentru o perioadă, ea a lucrat în paralel și la un centru de testare COVID, însă a renunțat când și-a dat seama că face mai mulți bani în primele 20 de minute de lucru pe site-ul îndrăzneț decât ar fi câștigat întreaga zi.

Ce spun cele două tinere despre activitatea lor: „Ne mândrim cu munca noastră”

Iubita ei, Rose, i s-a alăturat cu normă abia anul acesta, după o perioadă „traumatizantă” la locul de muncă și „crize de anxietate”.

„Am avut câteva experiențe destul de traumatizante la locul de muncă. Meseria a început să-mi distrugă sănătatea mintală și percepția mea asupra lumii. Simțeam că îmi dedicam viața unui lucru și nu primeam absolut nimic în schimb”, a declarat Rose.

Tânăra a mai spus că s-a înscris și ea pe platformă și pentru bani, dar și din dorința de a avea mai mult timp liber pe care să-l petreacă alături de iubita sa.

Cele două tinere se declară mândre de munca lor și spun că acest tip de activitatea nu este o schemă de îmbogățire rapidă, chiar dacă așa pare din exterior.

„Ne mândrim cu munca noastră în același mod în care ne-am mândrit cu munca noastră când lucram în NHS”, au mai declarat cele două.

