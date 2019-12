Ea e adevărata Rapunzel și ține bărbații la coadă la ușa ei, cu fotografii incendiare! Ce îi scriu cei mai mulți admiratori. „Nu își pot ascunde emoțiile” – Galerie foto

Unii dintre admiratorii ei sunt mai îndrăzneți și îi cer să o întâlnească. Alții au invitat-o chiar și în vacanțe. Însă, ea nu este interesată să dea curs unor astfel de invitații, deoarece nu vrea să se implice în relații cu ei.

Deși promovează frumusețea naturală, Alena Kravchenko a recunoscut că petrece mult timp îngrijindu-și părul.

„Îmi spăl părul o dată pe săptămână – durează aproximativ o oră să fac asta. Îmi perii părul de cel puțin două ori pe zi. De obicei îl împletesc și îmi fac un coc. Îmi tund vârfurile de două ori pe an. Ultima dată am făcut asta în luna iulie, când am tăiat 15 centimetri”, a spus „Rapunzel”:

Alena Kravchenko a recunoscut că uneori mai calcă pe părul ei – acesta fiind singurul dezavantaj al look-ului ei.