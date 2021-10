Ea e femeia care nu s-a mai tuns de aproape 30 de ani. „Rapunzel” are părul lung de 165 de centimetri și a zis care e secretul ei

Alla Perkova are 38 de ani și este din Ucraina, dar oameni din întreaga lume o cunosc drept „Rapunzel”. La vârsta de 12 ani, aceasta a decis să nu își mai tundă părul, ci să îl lase să crească.

Timpul a trecut și, la aproape treizeci de ani distanță, ucraineanca se poate lăuda cu o podoabă capilară ce măsoară 165 de centimetri lungime!

La vârsta de 12 ani, mai toate fetele își doresc să aibă un păr lung și des, asemeni prințeselor din cărți sau din filme. Nici Alla Perkova nu a făcut excepție, așa că și-a anunțat mama că nu se va mai tunde prea curând. Anii au trecut și părul a crescut tot mai mult. Deși procesul de spălare s-a îngreunat, tânăra nu a renunțat la ideea sa, ci a continuat să își îngrijească podoaba capilară.

Acum, după aproape 30 de ani de când nu s-a mai tuns, Alla Perkova are un păr incredibil de lung, ce măsoară 165 de centimetri. Practic, podoaba capilară a femeii din Ucraina mai are puțin și atinge pământul. În prezent, aceasta este un fotomodel apreciat mai ales pentru aspectul său neobișnuit, ce atrage imediat atenția.

Extrem de mândră de părul său lung de 165 de centimetri, ucraineanca spune că poate să opteze pentru aproximativ 50 de coafuri diferite, fie că este vorba despre cozi sau despre tipuri de împletituri.

Un detaliu cu adevărat surprinzător este faptul că Alla Perkova susține că nu folosește produse speciale de îngrijire sau suplimente de creștere, totul datorându-se, de fapt, genelor moștenite de la mama sa.

„Mama mea este un exemplu de frumusețe și de feminitate. Are un păr lung și sănătos chiar și la vârsta de 79 de ani. Părul meu este strălucitor și sănătos pentru că am gene bune și o sănătate de fier. Îi mulțumesc mult pentru faptul că m-a învățat cum să am grijă de mine și de părul meu. Nu am o dietă specială ca să ajute la creșterea părului. Încerc mereu să fiu calmă și relaxată. Nu folosesc vopsea, nu recurg la niciun fel de proceduri sau produse speciale. Atunci când mă pieptăm o fac încet și cu delicatețe”, a mărturisit modelul, potrivit celor de la nypost.com.