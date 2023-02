Ea e tânăra care a învins lupta cu cancerul și a devenit model. Deși i s-a reproșat că „arată ca un băiat”, continuă să pozeze așa

Danielle Moore este o tânără în vârstă de 32 de ani, care locuiește într-un oraș din Anglia, Bristol, alături de cei doi copii ai săi. Ea a trecut printr-un tratament de cancer brutal, dar care a ajutat-o să supraviețuiască, potrivit metro.co.uk. Femeia a ales să împărtășească și cu oamenii din mediul online propria călătorie, însă, de multe ori, s-a confruntat cu păreri negative pe seama aspectului său fizic.

Danielle Moore s-a izbit de prejudecățile fizice: „Acestea sunt destul de dureroase”

Femeia în vârstă de 32 de ani a mărturisit că pandemia de Covid-19 a făcut ca boala să rămână nediagnosticată timp de un an, potrivit sursei menționate mai sus. Acum, ea a vorbit despre o parte din mesajele dureroase pe care le primește zilnic în mediul online.

Dani Moore a povestit cum oamenii o numesc „băiat”, doar pentru faptul că nu se încadrează în așa-zisele standarde de frumusețe:

„Am primit comentarii jignitoare pe internet despre felul în care arăt.”, a spus Danielle./„Într-o zi proastă, acestea sunt destul de dureroase. Mai ales că mediul online este plin de modele care arată perfect. Dar, în general, sunt pozitivă și mă bucur că sunt încă în viață.”, a mărturisit ea.

Aceasta a mai adăugat că, în ciuda comentariilor negative pe care le primește, dar și al felului în care arată, a fost contactată pentru a fi modelul diverselor mărci, cu scopul de a celebra diversitatea corpurilor, dar și pentru a face cunoscută problema cancerului la sân.

Printre brandurile pentru care a pozat, se numără marca de lenjerie intimă Lounge, Oner-active și Dorothy Perkins, potrivit sursei citate mai sus:

„Este greu, pentru că am fost singura de la toate ședințele foto care avea pieptul plat - arăți și te simți diferit, dar am simțit că este foarte important să arăt această latură a ceea ce cancerul poate lăsa în urmă.”, a mai spus ea./„Corpul meu este diferit acum. Am pierdut o parte din mine despre care mulți ar spune că ne face feminine pe noi femeile.”

Danielle Moore speră ca prin exemplul ei să îi inspire și pe alții

Prin faptul că își arată cicatricele și pielea, Dani Moore speră să îi ajute și pe alții în relația cu propriul corp, amintindu-le, în aceași timp, să fie atenți la fiecare semnal pe care acesta îl dă.

Ea susține că a observat nodul din piept în vara anului 2020, când își alăpta copilul. Pe atunci, ea a crezut că este vorba despre lapte înfundat sau despre un chist. Deși a mers la doctor, medicul a trimis-o acasă, asigurând-o că nu este nimic grav.

Însă, cu timpul, ea simțea că nodul continuă să crească, ceea ce a determinat-o să apeleze, din nou, la medic:

„Am primit o programare câteva săptămâni mai târziu și apoi am fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul trei la începutul lunii iulie.”, a spus ea.

Perioada de suferință a învățat-o multe despre cum să aprecieze micile bucurii. Acum, Dani este hotărâtă să lupte pentru pozitivitatea corporală și de ce nu, să publice o carte despre tot ce a trăit:

„A fost greu să fac față schimbării aspectului meu fizic.”, a spus ea./„Cancerul nu este plăcut, te trece prin cele mai negre zile din viața ta, dar sper ca oamenii să vadă că eu sunt dovada vie că există viață și după momentele grele. Niciodată nu am fost mai fericită și acum îmi trăiesc basmul și nu am nevoie de păr lung sau de sâni pentru a face asta.”, a mai spus tânăra, citată de sursa menționată mai sus.

