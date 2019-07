Ea este oarba care ”vede” cancerul cu mâinile! ”Din 3.000 de paciente, 1.000 au ajuns la medic!”

La 19 ani, columbianca Leidy Garcia a suferit o tromboză cerebrală. Și-a pierdut, aproape complet, vederea. A fost momentul în care și-a dat seama că i s-au dezvoltat alte simțuri. Astăzi, opt ore pe zi, detectează o posibilă formă de cancer mamar doar cu mâna, palpând sânul pacientelor. Între 30 și 40 la sută dintre acestea au ajuns la un medic, pentru tratament. ”Nu fac minuni, e doar o primă formă de a atrage atenția”, spune ea

Până la 19 ani, Leidy Garcia, o tânără din Cali, Columbia, n-a avut niciun fel de probleme de sănătate. Făcea sport, alerga mult, ”boala nu se prea lipea de mine”, are puterea să glumească. Apoi, într-o bună zi, o blestemată de tromboză cerebrală a doborât-o! S-a trezit la spital, și-a dat seama că ceva este în neregulă, pentru că nu mai vedea. A așteptat două luni și jumătate, sperând într-o revenire, apoi și-a dat seama că e în van. ”Am căzut în depresie, un an de zile nu am fost om!”, își aduce aminte. A avut nevoie de consult psihiatric. ”Cu ochiul drept distingeam doar siluetele și formele primare de culoare. Atât!” Practic, era oarbă! ”La 20 de ani, viața mi se terminase!”

Apoi, în timp ce urma tratamentul, și-a dat seama că i se dezvoltaseră alte simțuri. Așa că s-a înscris în asociația ”Mâinile ce salvează vieți”. A abandonat Ingineria Topografică, a învățat limbajul ”Braille”. A urmat cursuri, a primit titlul de ”Licențiat în a depista tumorile cu mâna”. Doar patru femei din Columbia dețin o astfel de diplomă. Spania nu are așa ceva, Germania se laudă cu trei specialiști. Mai există în India, Austria ori Mexic. La început, și-a dat seama că va fi luată în derâdere. Știa că astfel de boli necruțătoare nu se pot depista cu palmele, auzea în jurul ei termeni precum ”vrăjitorie”, ”șamani” ori ”păcăleală”. Nu s-a considerat, însă, nicio secundă, medic.

În Columbia există patru femei oarbe care detectează nodulii de pe sâni ori gât. Prima formă de a atrage atenția asupra unui posibil cancer

A primit un cabinet la Clinica Melendez, aproape de Cali, locul de baștină. Opt ore pe zi lucrează aici. Intinde pacienta pe pat, trasează două benzi laterale, pentru a ști exact unde se află sânul, apoi începe să palpeze. Columbia este o țară în care, anual, 70.000 de femei sunt afectate de cancerul mamar, și doar 15 la sută dintre cele cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani merg la un consult ”adevărat”. ”Sunt primul filtru, nu spun că fac minuni. Dacă simt ceva, treaba mea e să trimit pacienta la medic. Din 3.000 de doamne și domnișoare examinate, 1.000 păreau a avea probleme. Au ajuns, imediat, la un specialist. Cred că astfel am salvat multe vieți”, zice Leidy Garcia Henano.

”E clar că nu pot distinge noduli de 0,2 milimetri, dar, dacă observ ceva ciudat, recomand, imediat, consultul amănunțit”, spune. ”Nu văd, doar simt. Palpam gâtul unei doamne. La un moment dat, a tușit. Am dat peste un nodul. Am avertizat-o, a mers la o clinică de specialitate. Avea cancer tiroidian”, adaugă Leidy. Unele paciente recunosc că nici măcar medicii nu au avut grija pe care le-o poartă domnișoara de 30 de ani. ”Iubesc ceea ce fac și, dacă pot trage un semnal de alarmă, sunt bucuroasă. Unele doamne au venit, după un an de zile de tratament și mi-ai spus, printre lacrimi, că au scăpat de probleme. Nu mă joc de-a Dumnezeu, îmi cunosc limitele, dar, dacă am putut face un bine, plec acasă, de la cabinet, fericită”, spune Leidy.