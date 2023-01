Ea este femeia care susține că nu poate zbura la low cost din cauza bustului prea mare: „Sânii mei au provocat accidente”

Anastasiya Berthier susține că nu poate să își rezerve locuri în avion la clasa economică, deoarece nu există suficient spațiu pentru pieptul ei generos, potrivit mirror.co.uk. Modelul în cauză susține că poartă mărimea 34KK, iar, din acest motiv, ea trebuie să opteze pentru zboruri la clasa întâi.

Care e povestea tinerei cu bustul generos: „Am lovit din greșeală oameni cu ei”

Modelul Anastasiya Berthier, în vârstă de 26 de ani, afirmă că, la clasa întâi sau cea business, condițiile sunt mai bune și din acest motiv, pentru ea este soluția ideală atunci când are de parcurs un zbor de lungă durată, potrivit aceleași surse citate mai sus:

„Întotdeauna zbor la clasa business sau first class, mai ales pentru un zbor lung.", a spus Anastasiya./„Acest lucru se datorează faptului că poți întinde scaunul și îți poți relaxa spatele, de asemenea, prefer mai multă intimitate.

Deși se bucură de un bust de invidiat, tânăra recunoaște că, în viața de zi cu zi, trebuie să își ia multe măsuri de precauție, astfel încât să se asigure că nu o incomodează sânii. Însă, deși îi aduce unele situații nefericite, modelul din Rusia, care posedă în jur de 1,5 milioane de urmăritori pe contul său de Instagram, susține că își iubește bustul așa cum este.

Aceasta mai povestește că i se întâmplă de multe ori să lovească oameni:

„Sânii mei au provocat accidente. Mereu strivesc lucruri pe masă cu ei! De asemenea, am lovit din greșeală oameni cu ei când am ieșit la cumpărături și am răsturnat lucruri.", a mai adăugat tânăra.

Cumpăratul hainelor este o problemă pentru Anastasiya Berthier

Anastasiya recunoaște că cea mai mare problemă cu care se confruntă este atunci când trebuie să își cumpere haine, pentru că își găsește foarte greu articole vestimentare care să i se muleze pe formele generoase:

„Când încerc ceva la magazinul de îmbrăcăminte, mă pot bloca și pot avea nevoie de ajutor pentru a scoate articolul. Uneori, îmi rup hainele când încerc să intru în ele sau să le dau jos. Asta poate fi enervant. Nu am nicio șansă în <<Victoria's Secret>>, din păcate. În mod normal, le comand [sutienele] online de pe site-uri speciale pentru femeile cu pieptul mai mare. Problema este că devine greu să găsești materiale atât de mari, așa că trebuie să le iau la comandă.", a mai mărturisit tânăra.

Anastasiya a mai adăugat că, nu de puține ori, a reușit să întoarcă toate privirile pe stradă, iar, odată, bustul ei a reușit chiar să provoace un accident de mașină:

„Am fost la călărie și am decis să port un top foarte deschis. Totul a fost bine până când calul a fugit și sânii mei au rămas goi! Nu mă așteptam la asta! În același timp, o mașină trecea pe lângă noi, iar șoferul a fost atât de șocat încât aproape că a pierdut controlul vehiculului! A fost atât de aproape de un accident foarte grav.", a adăugat femeia, citată de sursa menționată mai sus.

