Ea este femeia considerată cea mai tânără bunică din țara ei. Are 34 de ani și spune că încă i se cere buletinul în diverse locuri

Rachel McIntyre, căci despre ea este vorba, este cea mai tânără bunică din Regatul Unit și susține că oamenii o privesc mirați atunci când le spune că nu este sora fiicei sale. Iată mai multe imagini cu ea!

Rachel McIntyre este din Edinburgh, Scoția și a devenit cunoscută drept cea mai tânără bunică din țara ei, potrivit mirror.co.uk.

Ea a mărturisit că i-a luat o vreme să se obișnuiască cu acest statut, dar acum a cam început să îi placă să fie confundată cu sora fiicei ei de 18 ani:

„Oamenii nici măcar nu cred că sunt mama fiicei mele. Ei se uită la mine complet uimiți când le spun: <<Stai, nu sunteți surori?>>. Iar când mai precizez că sunt și bunică, uimirea e și mai mare. Mereu mi se cere actul de identitate, pentru că arăt atât de tânără. Este enervant, dar este și un compliment.”, a spus femeia, conform sursei citate mai sus.

La ce vârstă a născut-o Rachel McIntyre pe fiica ei

Rachel McIntyre a rămas însărcinată pe când avea doar 15 ani și, în ciuda vârstei fragede, a decis să păstreze copilul, potrivit sursei citate mai sus.

Ulterior, fiica ei a crescut și, calcându-i pe urme mamei sale, adolescenta a rămas gravidă la vârsta de 18 ani. În luna iunie a acestui an, fata lui Rachel a adus pe lume copilul:

„Fiica mea tocmai a împlinit 18 ani și am fost foarte uimită când am aflat că este însărcinată. Dar odată ce am acceptat asta, am început să mă entuziasmez. Știam că o voi sprijini .”, a spus Rachel McIntyre pentru mirror.co.uk.

În timp ce încerca să se acomodeze cu rolul de bunică, Rachel, mamă a doi copii, căci mai are și o fiică de zece ani, a dezvăluit că a fost destul de greu să o vadă pe fiica sa în travaliu:

„A fost destul de traumatizant să-mi văd fiica trecând prin așa ceva la 17 ani. Travaliul a fost puțin îngrozitor, dar, din fericire, nepoata mea este bine.”, a spus Rachel McIntyre, potrivit sursei citate mai sus./„Nu prea plânge. Face doar zgomote când îi este foame. În rest, mănâncă și doarme toată ziua.”, a mai completat ea.

Tânăra în vârstă de 34 de ani susține că adoră să fie numită „bunică”

Rachel este și model OnlyFans și a dezvăluit că abia așteaptă să se întoarcă în sala de fitness pentru a-și tonifia corpul.

Ea consideră că cel mai mare avantaj la a fi o bunică tânără este energia pe care o ai în preajma copilului:

„Aștept cu nerăbdare să intru în sală pentru a-mi face corpul să arate cât mai bine. Cel mai mare avantaj la a fi o bunică atât de tânără este că am mult mai multă energie. Iar când nepoata mea va fi mai mai mare, o pot duce în locuri, fără să obosesc. Nu cred că există dezavantaje în a fi bunică la 34 de ani. Încă nu am fost atât de judecată pentru asta, dar probabil se va întâmpla. Totuși, nu mă deranjează. Oamenii critică orice în zilele noastre.”, a spus ea, citată de mirror.co.uk.

Rachel McIntyre a mai adăugat că, în ciuda faptului că arată mai mult ca mama nepoatei sale decât ca bunica ei, nu și-ar dori niciodată să fie numită altfel:

„Vreau să fiu numită bunică. Nu mi-aș dori niciodată să fiu numită doar Rachel. Ea este îngerul meu.”, a spus, pe final, Rachel McIntyre, citată de sursa menționată mai sus.

