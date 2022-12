El e bărbatul cu cel mai lung deget din lume! Cum arată când îl mișcă și de ce mulți se uită ciudat

La doar 23 de ani, Jacob Pina a devenit cunoscut în toată lumea drept bărbatul cu cel mai lung deget din lume. Atunci când se uită la mâna lui, oamenii se miră din plin și cred că este vorba doar despre o iluzie optică. Totuși, cu fiecare clip video pe care îl publică pe TikTok, acesta devine și mai cunoscut.

Un tânăr a devenit cunoscut în toată lumea drept bărbatul cu cel mai lung deget din lume

Jacob Pina are 23 de ani, este din Massachusetts (Statele Unite ale Americii) și s-a transformat peste noapte într-o adevărată senzație pe TikTok, totul datorită unei caracteristici neobișnuite. Americanul se laudă că este bărbatul cu cel mai mare deget din lume, în mod neoficial. Acest titlu va deveni oficial abia după ce reprezentanții de la Cartea Recordurilor (Guiness) vor confirma că este, într-adevăr, vorba despre cel mai mare deget din lume.

Până atunci însă, Jacob Pina nu ratează vreo ocazie să își pună în evidență această trăsătură fizică neobișnuită, de care este extrem de mândru. La doar 23 de ani, tânărul se poate lăuda că are mai bine de 34.000 de urmăritori pe Instagram și peste 2,6 milioane de urmăritori pe TikTok. Clipurile sale video fac senzație și adună chiar milioane de vizualizări și numeroase reacții de la oameni din întreaga lume.

„Mă face să fiu unic și e chiar cool. Mă iau des la întrecere cu alții, dar mereu câștig la războiul degetelor. Era o zi obișnuită atunci când mă jucam și mi-am întins degetul, am văzut că s-a lungit foarte mult și am realizat că îl pot lungi și mai mult Pot ușor să îl împing și să îl aduc înapoi la mărimea obișnuită și acest lucru nu mă doare deloc. Pentru mine, toată această treabă cu a avea un deget neobișnuit de mare a fost o experiență pozitivă pentru mine. Nu m-a împiedicat niciodată cu nimic. Când am început să fac publice imagini și clipuri video pe TikTok am început să am tot mai mulți urmăritori din întreaga lume”, a dezvăluit Jacob Pina, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Băiatul a mai spus că sunt multe persoane care îi spun că faptul că are cel mai mare deget din lume l-ar putea ajuta să exceleze la sporturi precum pe baschetul, însă Jacob Pina a spus că nu se pricepe și că preferă să rămână la pasiunile pe care le are deja.

