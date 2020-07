Elena Ceaușescu, scoasă din minți de fiica ei! Ce i-a cerut Zoia, după ce s-a căsătorit: „A sărit ca arsă! Ne-a zis că nu avem dreptul!”

Când eu și Zoia am vrut să ne cumpărăm casă, soacră-mea a sărit ca arsă pentru că era o lege prin care nu aveam dreptul să ne cumpărăm o casă, tocmai pentru a nu exista suspiciuni. N-a fost de acord, ne-a spus să stăm cu chirie, că nu ne dă nimeni afară.

N-a avut dreptate: am stat cu chirie, dar când a venit momentul, am rămas pe drumuri și doi ani de zile am fost ca țiganii nomazi, mergeam de la unii la alții.”

Profesorul Oprean a făcut o mărturisire emoționantă, luni seară, la Sinteza Zilei. Întrebat dacă ar ar fi să o ia de la capăt, știind tot ce urma să se întâmple, el a spus că s-ar fi căsătorit din nou cu Zoia. Mai mult, a dezvăluit că, deși soția sa a murit în 2006, încă o visează în aproape fiecare noapte și că singura sa îngrijorare este că nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor ei.

Întregul interviu cu ginerele soților Ceaușescu