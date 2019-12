Eveniment astronomic inedit în România! În cea mai lungă noapte din an cerul se va schimba! O cometă care va străbate bolta provoacă un fenomen spectaculos

Anul acesta, ploaia de stele provocată de ultimul curent de meteori al anului, Urside, are perioada maximă de manifestare (5-10 meteori pe oră) în noaptea de 22/23 decembrie, continuând până spre dimineaţă, potrivit calendarului astronomic al Organizaţiei Mondiale de Meteori (IMO - International Meteor Organization).



Urside este rezultatul particulelor de praf lăsate de cometa Tuttle, descoperită pentru prima dată în 1790. Având în vedere că Luna se află în faza de Ultim Pătrar spre Lună Nouă (26 decembrie) observarea acestora este favorizată. Deşi, spectacolul nu este atât de grandios ca în cazul altor curenţi de meteori, uneori se produc adevărate erupţii cu până la 100 de meteori pe oră. Cei pasionaţi de astfel de evenimente au şanse mai mari de vizionare din locuri întunecate, departe de luminile oraşului.



Solstiţiul de iarnă este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". Solstiţiu înseamnă "soare nemişcat".



În ziua în care are loc solstiţiul de iarnă în emisfera nordică, în emisfera sudică se află în desfăşurare solstiţiul de vară. Solstiţiul de iarnă se produce când înălţimea Soarelui deasupra orizontului şi intervalul diurn sunt minime (la sud de cercul polar de sud, Soarele nu răsare şi se află la unghiul maxim sub orizont). Este ziua anului în care lumina zilei are cea mai scurtă durată în emisfera nordică, şi cea mai lungă durată.