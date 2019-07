Facebook și Google îți știu istoricul de porno, chiar dacă folosești opțiunea incognito

Un studiu realizat de cercetătorii de la Microsoft, Carnegie Mellon și de la Universitatea din Pennsylvania, pe un eșantion de 22.484 de site-uri pornografice, a descoperit că Facebook, Google și Oracle monitorizează utilizatorii acestor site-uri și cumpără date personale pentru a pe prezenta conținut comercial.

Aceștia au aflat că 93% din paginile web pornografice au oferit date terților. Dintre site-urile pentru adulți analizate, 74% au conținut trackere Google, 24% au venit de la Oracle și 10% Facebook. De asemenea, persoanele care folosesc modul incognito pentru a vizualiza porno sunt în continuare vulnerabile la folosirea datelor personale.

Potrivit acestei cercetări, publicată într-o lucrare de presă New Media & Society, obținută de The New York Times, s-a descoperit că 17% din site-urile pornografice nu sunt criptate, lăsând utilizatorilor riscul de a cădea pradă hackerilor.

„Aceste site-uri porno trebuie să se gândească mai mult la datele pe care le dețin și la faptul că sunt la fel de sensibile ca și informații de sănătate”, a declarat doctor Elena Maris, cercetător postdoctoral la Microsoft.

„Faptul că mecanismul de urmărire a site-urilor pentru adulți este atât de similar cu, de exemplu, retailul online ar trebui să fie un semal de alarmă. Acest lucru nu este la fel ca alegerea unui pulover. Este mult mai specific și profund personal”, a adăugat doctor Maris.

Mai mult, se spune că aceste informații prezintă un "risc unic și ridicat", cu 45% din adresele URL ale site-urilor pornografice studiate, care indică natura conținutului pornografic.

Aceste adrese URL ar putea dezvălui preferințele sexuale ale unei persoane într-un mod care ar putea fi folosit împotriva lor, putând pune în pericol persoanele LGBTQ + în locurile în care relațiile de același sex sunt ilegale.

Un purtator de cuvant de la Google a declarat pentru UNILAD: „Nu permitem anunțurile Google pe site-uri cu conținut pentru adulți și interzicem publicitatea personalizată și profilurile de publicitate bazate pe interesele sexuale ale utilizatorilor sau pe activități conexe ale utilizatorilor”.

Sursă: UNILAD