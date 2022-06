Femeia care a aflat de la medici că e însărcinată de două ori într-o singură săptămână. Cum e posibil

Alina are două fetițe, pe Ellie și Millie, deși medicii nu îi dădeau mari șanse să devină mamă. Ea a rămas însărcinată cu ambele fetițe în același timp, dar acestea, din punct de vedere medical, nu sunt gemene.

“Am rămas însărcinată în timp ce eram deja însărcinată. Nu credeam că așa ceva e posibil. Am aflat ulterior că fetițele au fost concepute la o săptămână distanță. E un miracol că mi s-a întâmplat acest lucru”, a povestit Alina.

Femeia care a rămas însărcinată de 2 ori la o diferență de o săptămână

Alina, care avea deja un bebeluș în vârstă de 1 an, a aflat de la medicii că șansele ei de a-și mări familia sunt minime, având în vedere că sufera de tiroidă. Tocmai de aceea, specialiștii îi dădeau doar 5% șanse să rămână din nou însărcinată.

După ce doi ani ea și soțul ei, Rick Carmea, au încercat să devină din nou părinți, ea a decis să renunțe la acest vis.

Cu toate acestea, o lună mai târziu, femeia în vârstă de 30 ani a aflat că e însărcinată. După ce a făcut ecografia la 12 săptămâni de sarcină, Alina a aflat că e însărcinată de 2 ori, de vreme ce în ecografie s-a văzut un bebeluș mai mic.

Doctorii i-au spus că așa se manifestă fenomenul de superfetație. Acest fenomen rar permite unei femei să rămână însărcinată de 2 ori la intervale scurte de timp, la o diferență de doar câteva zile. Există foarte puține astfel de cazuri în lume, potrivit The Sun.

Ce a declarat proaspăta mămică

“După ce am procesat informația și am început să citesc despre asta, am fost complet șocată și nu îmi venea să cred. Wow, chiar se întâmplă și chiar mi se întâmplă mie. E minunat”, a spus Alina.

Atunci când a aflat că e însărcinată cu 2 bebeluși de vârste diferite, Alina avea deja o fetiță în vârstă de 9 ani. Femeia a născut în luna martie 2022 ambele fetițe, chiar dacă una dintre ele era mai mică cu o săptămână.

După această sarcină, proaspăta mămică s-a decis să își facă un nou cont de Instagram unde să vorbească despre fenomenul de superfetație.

“Sunt minionă. Pielea mea s-a întins foarte mult și aveam așa multe semne și credeam că o să îmi plesnească pielea. Credeam că o să mi se rupă spatele pentru că aveam burta așa mare. Apoi am fost extrem de fericită să le țin în brațe pe amândouă. Când le spun oamenilor povestea lor, ei cred că sunt nebună și se întreabă cum e posibil”, a povestit Alina.

