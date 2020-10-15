Femeia care nu poate ține minte nici măcar chipul copiilor ei. De ce boală rară suferă

Elena a încercat mereu să nu se gândească la boala ei, dorindu-și să fie tratată ca o persoană normală.
Elena suferă de prosopagnosia. Această boală nu îi permite să facă distincția între chipurile oamenilor, mai ales dacă o persoană se află în mulțime. Nu are memoria fețelor și nu își poate aminti cum arată nici măcar persoanele dragi, cei pe care îi vede zilnic, cum ar fi soțul sau copii ei.
Позор?.. Мой сын вчера украл. Пока стояли в магазине на кассе, он клянчил сладости. Но услышав многократный мотивированный отказ, вроде-бы отступил. Но нет... Небольшая ремарка - ребёнок не знает проблем со сладостями, никакие конфеты или другие "ништяки" не являются для него чем-то недостижимым. Но! Во-первых, не всегда нужно стремиться хотелки удовлетворять, слово "нет" должен понимать каждый. Во-вторых, у нас действительно иногда просто нет лишних денег. И на эту конфетку тоже. Раньше метод всегда работал. Без слёз и истерик. Мы выполняли обещание, а он держался молодцом. В этот раз все пошло иначе... Когда мы вышли к шкафчикам хранения, оплатив покупки, муж заметил, что ребёнок что-то прячет в руках. -"покажи, что там?" -" ничего..." -"давай, показывай!" И что же?.. Фрутелла. Каких-то 45 рублей. 45 рублей за жизненный урок. Мы тут же вернулись. Очередь была огромная! Поэтому, немного наглея, я попросила покупателей уступить нам кассу буквально на несколько секунд. Никто не возражал. Кассир, милая девушка, спросила - что забыл юный покупатель?.. "Кое-что оплатить" - коротко ответила я и строго посмотрела на отпрыска. Юный покупатель смутился и отдал доброй тёте "левак", самостоятельно (мне было это важно) приложив к терминалу оплаты карту и получив чек за покупку. Поблагодарив, мы удалились. Не знаю, что подумали люди в очереди и сама кассир. Никто не проронил ни слова. Сын по пути домой выслушал лекцию и проговорил сделанный им вывод. Даже пытался отдать мне конфету. Но, поняв, что теперь всё легально и оплачено - успокоился. Мы не стыдили его публично, не отнимали вожделенную вкусняху, не ставили дома в угол "подумать над своим поведением" - какой смысл? Взрастить комплексы, страхи, запутать еще сильнее ребёнка?.. Только время покажет, насколько он все осознал. Очень надеюсь, что этот урок пойдёт ему на пользу. Да, это одна из "постыдных" историй, которые не очень-то и принято освещать. Дело деликатное... Но если никто не будет говорить о важном и не всегда приятном - как мы научимся реагировать и поступать правильно? Как, по вашему мнению, правильнее всего реагировать родителям?.. Сталкивались ли вы с подобными ситуациями?..
Mai mult, de câte ori se privește într-o fotografie sau în oglindă, Elena ajunge să își cunoască din nou chipul, ca și când se vede pentru prima oară.
“Până la vârsta de 29 de ani am încercat să mă conving că nu am o problemă mentală. Abia de un an am reușit să dau un nume bolii”, spune Elena.
Давайте знакомиться?.. Приветствую, дорогие друзья! Я приятно удивлена, что у меня появилось много новых подписчиков, и все - настоящие, живые люди! Это очень здорово и, вероятно, теперь мне с ещё большей ответственностью придётся вести свой маленький скромный бложик. Когда аудитория ждёт, сложно притвориться ветошью и "прогулять" очередной пункт в графике публикаций, чем я, каюсь, грешна... Собственно, немного обо мне. Меня зовут Лена, мне 30 лет. Мой блог появился, как связь с близкими мне по духу людьми, но чаще - далёкими от меня в географическом плане... Человек я дружелюбный и увлекающийся, поэтому знакомых, приятелей и друзей у меня множество, чему я всегда рада! География моей жизни разнообразна. Родилась и провела первую половину детства я на юге, в Крыму. С 8 до 12 лет я жила в Черноземье. Далее, до 21 года, мою весёлую юность качали холодные волны Японского моря в Приморском крае... Следующим местом проживания снова стало Черноземье, где по сию пору я и обитаю. Куда забросит судьба меня дальше - неизвестно, планы на этот счёт пока туманны... Разброс моей деятельности так же обширен. Имея диплом программиста, я не работала по специальности ни дня. Мало кто знает в 16 лет, какая специальность ему по сердцу. Дело нередкое... В моём послужном списке разнообразные должности - официант, секретарь, бариста, флорист, администратор, кассир, продавец-консультант, копирайтер, даже оператор колл-центра... Самое важное в каждой работе для меня - это возможность научиться чему-то новому и понять, что мне больше по душе. В данный момент я жду сентября - буду получать новую профессию. Какую - пока не скажу. Получу "корочку" - тогда и похвастаюсь.) Я очень люблю животных. С самого детства любви моей хватало каждому маленькому и беззащитному комочку - от жучков до телят. Жили мы в частном секторе, так что живности вокруг было с избытком у всех. Девочка выросла, но любви не убавилось, и зверинец в доме по-прежнему в наличии. Но уже в разумных масштабах... Детей человеческих я люблю не менее трепетно, чем зверят, даже хотела связать свою деятельность с детками... "В наличии" у нас с супругом пока один отрок пяти лет по имени Иван. Продолжение в карусели ➡️➡
În copilărie, tânăra s-a confruntat cu multe probleme din cauza faptului că nu putea recunoaște fețele oamenilor pe care îi mai văzuse. Mama ei nu o credea că are o problemă reală și îi spunea mereu că inventează lucruri și se ține de șotii. Pe lângă toate acestea, Elena se confrunta și cu migrene puternice, dureri de cap foarte mari care duceau la greață și sângerări nazale.
Abia atunci părinții săi au început să fie îngrijorați. Din nefericire, niciunul dintre neurologii care au consultat-o nu și-a dat seama că toate aceste probleme de sănătate vizibile sunt strâns legate de incapabilitatea ei de a distinge fețe.
În prezent, Elena se străduiește să trăiască cu această boală și le oferă sprijin și altora care trec prin aceeași situație. Zilnic ea face eforturi considerabile pentru a-și aminti chipurile celor dragi, încercând să fie foarte atentă la detalii precum o aluniță, un tatuaj sau o altă caracteristică distinctivă, potrivit brightside.me.
Un atuu pe care aceasta îl are este că poate recunoaște oamenii apropiați în funcție de felul lor de a vorbi. Astfel, ea reține foarte bine vocile lor. Elena e acum căsătorită și are doi băieței.
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Antena 1 dă startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production.