Femeia care nu poate ține minte nici măcar chipul copiilor ei. De ce boală rară suferă

“Până la vârsta de 29 de ani am încercat să mă conving că nu am o problemă mentală. Abia de un an am reușit să dau un nume bolii”, spune Elena.

În copilărie, tânăra s-a confruntat cu multe probleme din cauza faptului că nu putea recunoaște fețele oamenilor pe care îi mai văzuse. Mama ei nu o credea că are o problemă reală și îi spunea mereu că inventează lucruri și se ține de șotii. Pe lângă toate acestea, Elena se confrunta și cu migrene puternice, dureri de cap foarte mari care duceau la greață și sângerări nazale.

Abia atunci părinții săi au început să fie îngrijorați. Din nefericire, niciunul dintre neurologii care au consultat-o nu și-a dat seama că toate aceste probleme de sănătate vizibile sunt strâns legate de incapabilitatea ei de a distinge fețe.