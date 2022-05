Femeia consuma 3000 calorii doar seara, dar când a renunțat la obiceiurile nesănătoase, s-a transformat complet. Cum arată acum

Samantha, o femeie din Surrey, mama a doi copii, a ajuns să mănânce compulsiv și s-a îngrășat enorm. Ea consuma peste 3000 calorii doar pe timpul serii când mânca gustări nesănătoase și bea vin. Atunci când s-a decis că trebuie să își schimbe stilul de viață, femeia a renunțat la mâncărurile nesănătoase și a ajuns să slăbească 45 kilograme în 7 luni.

După ce trupul ei s-a transformat complet, Samantha a ajuns să cântărească 59 kilograme, fiind acum extrem de mulțumită de schimbările prin care a trecut. Pentru a reuși să scape eficient de kilogramele în plus, Samantha a apelat la o operație de micșorare a stomaului care a costat-o 10.000 lire.

Samantha a slăbit 45 kilograme în 7 luni

Femeia a făcut operația în septembrie 2021 și de atunci trupul ei s-a transformat complet. Ea obișnuia să se folosească de mâncare ca de un mecanism de a se elibera de stres și pentru a face față anxietății. Din cauza stării sale mentale precare, Samantha mânca 6 pungi de cipsuri, 3 pachete de ciocolată, 2 pungi de dulciuri, câteva felii de pâine cu unt și câteva pahare cu vin.

Citește și: Femeia nu dorea să aibă oglinzi în casă pentru că nu voia să își vadă mereu silueta. Cum arată acum, după ce a slăbit

“Mă străduiam așa mult să mănânc sănătos pe timpul zilei, dar când se făcea seară, consumam între 3000 și 4000 calorii deodată din cauza gustărilor pe care le mâncam și a vinului pe care îl beam. Am început să sufăr de anxietate încă de la vârsta de 28 ani și de atunci am început să mănânc mai mult pentru a mă face să mă simt mai bine. Deși țineam diete, slăbeam și apoi mă îngrășeam imediat la loc. Când a început pandemia, am început să mă îngraș și mai tare și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva”, a spus Samantha, potrivit Daily Mail.

Femeia a recunoscut că avea o slăbiciune pentru vin, dulciuri și cipsuri. Din cauza faptului că nu se simțea bine la nivel psihic, ea ajunsese să consume seara din ce în ce mai multă mâncare. Deși încerca să renunțe la acest obicei, reușea să se țină de planul ei câteva zile și apoi relua obiceiurile nesănătoase.

Cum a reușit să slăbească

“Am început să îmi ascund trupul sub haine negre și largi și am renunțat să mai fac activități cu copiii mei, Kourtney, în vârstă de 21 ani, și Alfie, în vârstă de 13 ani, pentru că nu voiam ca lumea să știe că ei au o mamă grasă”, a mai explicat femeia despre cât se simțea de complexată.

Ea și-a decis să își schimbe complet viață și a făcut un împrumut în bancă pentru a reuși să plătească pentru operația ei de micșorare a stomacului.

Citește și: Femeia obișnuia să mănânce zilnic mâncare chinezească, dar când a renunțat la acest obicei, a slăbit enorm. Cum arată acum

“Voiam să dețin din nou controlul asupra vieții mele”, a mai spus Samantha.

Înainte de Crăciun, în 2020, femeia a fost diagnosticată cu depresie severă. Atunci a fost momentul când a căutat ajutor și a început să își dorească să își schimbe viața.

După ce a aflat mai multe despre operația de micșorare a stomacului, Samantha a decis că e o operație care ar putea-o ajuta.

“Am petrecut ani de zile încercând să obțin rezultatele astea pe cântar și acum reușeam să le văd. Eram praf din punct de vedere emoțional”, spunea Samantha.

Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului românesc și-au unit forțele în cel mai nou show, România are Roast. Vezi episodul 1