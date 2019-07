A murit Florina Cercel! Regretata actriță este femeia despre care se spune că Ion Iliescu ar fi fost îndrăgostit cu pasiune

Florina Cercel a fost una dintre cele mai frumoase și dorite femei ale României din toate timpurile. Figura sa misterioasă și ochii pătrunzători i-au atras pe mulți bărbați bogați și celebri ai vremurilor. Indiferent unde a jucat, superba doamnă a teatrului românesc a avut un număr impresionant de admiratori, însă inima sa a aparținut cu adevărat unui singur bărbat.

Pe numele său Ioan Liviu Perianu, medicul a cucerit-o în cel mai frumos și elegant mod cu putință.

Florina a primit un buchet de trandafiri galbeni şi un bilet pe care scria: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere”. Florina a onorat invitaţia, iar la intrarea în casa acestuia, medicul a întâmpinat-o cu o declaraţie de dragoste: „Eu sunt doctorul îndrăgostit de dumneavoastră”. Au dansat împreună 12 ore neîntrerupt: ”Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an”. Din păcate, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În opt luni a murit. Nu am mai urcat pe scenă, acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972. Bebe, aşa îl alintam, a murit în septembrie, la 40 de ani. Eu aveam doar 29 de ani şi a fost nedrept”.

LEGENDA DESPRE O POVESTE DE DRAGOSTE... INTERZISĂ

Frumusețea ei de-a dreptul răpitoare a fost ca un magnet și pentru bărbați din alte sfere, inclusiv cea politică. Despre Florina Cercel se spune că a fost femeia pe care Ion Iliescu, fostul președinte al României ar fi fost îndrăgostit. Niciunul dintre cei doi protagoniști nu au confirmat o relație, iar singura care a abordat subiectul a fost regretata actriță într-u n interviu acordat în urmă cu mai mult timp.

„S-a scris de multe ori că Ion Iliescu a fost îndrăgostit de dumneavoastră”, a fost întrebată artista într-un interviu pentru revista Tango. „Nu, nu! Prima dată mi-a fost foarte jenă de domnul Iliescu, pentru că dumnealui era președinte și era ridicol pentru mine să se gândească că eu aș fi declarat așa ceva!… Nici vorbă”, a venit răspunsul categoric al actriței Florina Cercel.

Florina Cercel a terminat Institutul de Arta Teatrală și Cinematografică din București, promatia 1964. A fost repartizată la Teatrul Dramatic de Stat din Galați unde a stat doar un an.

În 1965, se muta la Teatrul Național din Timișoara, unde va interpreta multe roluri importante, câștigand admirația publicului și va lucra până în 1973. Din acest an câstigă prin concurs un loc la Tetrul Național din București.

În 1970, debutează în film cu rolul din “Frații”, apoi în alte 25 de filme. A interpretat roluri memorabile și pentru televiziune.