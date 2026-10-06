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Fostul CEO Google a cumpărat o navă veche de pescuit. Ce a ajuns să facă vasul după o transformare spectaculoasă

Fostul CEO al companiei Google a decis să cumpere o navă de pescuit, pe care apoi a transformat-o în ceva uimitor. Descoperă ce a făcut Eric Schmidt și cât de importantă este și azi respectiva navă. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 10:42 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 11:07
Descoperă cât de mult s-a transformat nava de pescuit și la ce este astăzi folosită | Profimedia
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O simplă navă veche de pescuit s-a transformat în ceva extrem de valoros, după ce fostul CEO al Google a decis să o cumpere. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii ce a ajuns să facă vasul, după o transformare spectaculoasă.

Fostul CEO Google a cumpărat o navă veche de pescuit. Ce a ajuns să facă vasul după o transformare spectaculoasă

Eric Schmidt a fost CEO al companiei Google între 2001 și 2011, însă nu s-a limitat doar la activitatea sa. Împreună cu soția sa, Wendy Schmidt, ambii fondatori ai unui institut de cercetare, au decis să cumpere o navă pe care ulterior au transformat-o în ceva util pentru omenire. Așa a luat naștere o platformă de cercetare, pe care peste 1.000 de oameni de știință au folosit-o în mod gratuit. Acest lucru a ajutat la cartografierea a 1,3 milioane de kilometri pătrați de fundul oceanului.

În anul 2009, fostul CEO al Google și soția lui au fondat Institul Oceanic Schmidt, având ca scop principal activitatea de cercetare a oceanului și a vieții marine. Nu a durat mult și cei doi au căzut de comun acord să cumpere și nava Falkor, ce fusese folosită la protecția pescuitului și prevenția braconajului. Ulterior, aceștia au hotărât să o recondiționeze și să o reamenajeze, lucru ce a durat doi ani. Transformarea a fost una uluitoare. Falkor a devenit în acest mod prima navă de cercetare filantropică din lume, ce putea fi folosită gratuit pe tot parcursul anului.

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Fostul CEO al Google a donat nava Falkor către Consiliul Național de Cercetare din Italia. Nava a fost redenumită Gaia Blu și operează în continuare în Marea Mediterană, dar și în alte locuri.

Practic, ceea ce cândva a fost o simplă barcă de pescuit s-a transformat în ceva mult mai prețios: o navă de explorare marina și oceanică, ce sprijină știința și scoate la iveală minunile lumilor de sub ape. Până în prezent, nava a realizat 81 de expediții, a căror distanță totală ar echivala cu peste 12 călătorii în jurul lumii, informează timesofindia.indiatimes.com.

Întret imp, Institutul Oceanografic Schmidt a achiziționat o navă și mai mare, de 110 metri, pe care au denumit-o tot Falkor, însă aceasta a fost dotată cu tehnologii marine mult mai avansate și sofisticate. Scopul? Să continue misiunea predecesoarei sale, adică aceea de a fi singura navă de cercetare filantropică din întreaga lume, pusă la dispoziție în mod gratuit pe tot parcursul anului.

Nu este pentru prima dată când o ambarcațiune este transformată în mod uluitor pentru a servi unui alt scop decât cel inițial. O poveste destul de asemănătoare este cea a lui Stephen Cuddy din Coleshill, Warwickshire (Marea Britanie). Într-o zi, omul s-a apucat să sape o groapă imensă în curtea hotelului său și localnicii au crezut că, cel mai probabil, are o avarie și dorește să repare niște țevi. Totuși, ceea ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. Mai exact, Stephen Cuddy și-a cumpărat de pe internet o barcă veche în valoare de 5.000 de lire sterline, a construit un canal cu apă, apoi a pus barca, iar imaginile au făcut senzație. Cu adevărat uimitor este ceea ce a urmat: omul a transformat barca într-o piscină generoasă, de care a fost extrem de mândru.

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