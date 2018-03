FOTO! Oamenii care au cântat în timp ce Titanicul se scufunda, pentru a liniști pasagerii. Formaţia a cântat până la sfârșit

Au trecut 106 ani de când s-a scufundat Titanicul, însă legenda muzicienilor care au continuat să cânte în timp ce nava se scufunda continuă să impresioneze și să inspire o lume întreagă.

„Caracterul moral al lui Hartley și asigurarea lui personală că moartea nu e sfârșitul este ceea ce i-a antrenat și pe ceilalţi muzicieni”, scrie jurnalistul Steve Turner în ,,The Band That Played On, cartea dedicată muzicienilor de pe vas, în care relatează scena memorabilă care a avut loc în momentul scufundării Titanicului.

În momentul în care Titanicul s-a lovit de aisberg, la ora 11:40 p.m., formaţia își terminase deja reprezentaţia de seară. Ceva i-a făcut însă ca, după coliziune, să își ia instrumentele și să cânte. Din relatarea unei supravieţuitoare, redată în cartea lui Turner, s-ar părea că muzicienii au vrut „să fredoneze ceva, să mai ridice puţin moralul pasagerilor”. Deși unii contestă că muzicienii ar fi cântat în timp ce nava se scufunda, un istoric pasionat de cazul Titanicului, Phillip Gowan, spune că, dintre toate documentele și istorisirile pe care le-a citit și din relatările oamenilor pe care i-a intervievat, a rămas cu ferma convingere că formaţia a cântat până la sfârșit.