Gestul emoționant făcut de o tânără din Iași, după ce s-a trezit din comă. Le-a mulțumit medicilor într-un mod inedit

Andreea Iordăchescu și-a dorit să-i facă o surpriză echipei medicale care i-a salvat viața acum ceva timp. Tânăra și-a revenit miraculos din comă, iar acum este extrem de recunoscătoare.

Gestul emoționant făcut de o tânără din Iași, după ce s-a trezit din comă

Andreea Iordăchescu este originară din Iași și este studentă la Medicină. Acum doi ani, fata, în vârstă acum de 21 de ani, a trecut printr-o cumpănă cumplită, pentru ca mai apoi să intre în comă profundă.

În anul 2020, tânăra a fost implicată într-un accident cu ATV-ul, în urma căruia s-a rănit destul de serios. Prin februarie, fata plecase la Gura Humorului împreună cu o prietenă, la o plimbare cu mașina de teren.

Cele două s-au răsturnat, într-o râpă, iar ATV-ul s-ar fi prăbușit peste tânără, care a suferit răni grave.

Ea a stat 23 de zile în comă profundă, fără să se știe dacă va supraviețui sau nu. Doar medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost internată, au crezut în ea și au ținut-o în viață.

Astfel, ea s-a trezit din comă după 23 de zile și dorința sa a fost să le mulțumească îngerilor ei păzitori.

Tânăra le-a mulțumit medicilor într-un mod inedit

Întregul moment emoționant a fost viralizat pe pagina de Facebook a spitalului.

„Am 21 de ani și sunt studentă la Medicină și am venit să mulțumesc echipei medicale, personalului medical pentru că sunt în viață. Au luptat pentru mine. În 2020, pe 4 februarie am avut un accident grav, 22 de zile de comă de gradul patru.

Nu am avut șansă de viață. Eu am vrut să lupt să trăiesc, mi-am dorit să fiu în viață și după a 23-a zi m-am trezit și am început să plâng.

Dumnezeu mi-a dat zile și atunci după ce m-am trezit întregul personal, întreaga echipă medicală s-a mobilizat și datorită lor acum studiez în anul III la Medicină, îmi fac stagii, iar totul e foarte bine”, a transmis Andreea Iordăchescu, notează Antena 3, citată de Fanatik.

Lucian-Eva, managerul spitalului, spune că acest caz poate fi considerat un adevărat miracol.

„Andreea este propria ei minune. A venit în spital cu un traumatism cranio-cerebral grav, a stat în comă o lungă perioadă de timp, iar datorită dorinței ei de a trăi, dorința ei de a face facultate și de a-și vedea părinții a rămas în viață. A fost într-un moment critic.

Efortul a fost mare, în primul rând din partea ei, a fost mare și din punct de vedere al echipei medicale pentru că au fost implicate toate resursele pentru a-i da cele mai mari șanse de supraviețuire.

Iar faptul că astăzi este studentă în anul trei și și-a reluat cursurile este cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic atunci când pacientul care vine să-ți mulțumească”, a afirmat medicul.

