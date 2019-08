O tânără a postat un printscreen cu mesajul iubitului ei în care îi spunea ce să facă dacă iese în oraș cu prietenii. Descrierea acesteia a șocat pe toată lumea

Zoe Scholefield a postat un print screen pe contul ei de pe Twitter cu mesajul iubitului ei în care acesta i-a impus 12 reguli pe care trebuie să le respecte atunci când își petrece seara afară cu prietenii.

Descrierea fetei a șocat toți urmăritorii. Aceasta a spus: „Amuzant cum fostul meu iubit îmi trimite mesajul ăsta, iar apoi mă înșeală”.

Funny how my ex sent me stuff like this then has the audacity to cheat on me😍😍 pic.twitter.com/nA28O86u4k — Zoe Scholefield (@ScholefieldZoe) August 9, 2019

Postarea a adunat peste 34.000 de aprecieri și 3.000 de distribuiri.

Lista cuprindea următoarele cerințe:

1. Nu dansa ca o c***ă ca în Reflex.

2) Nu te îmbăta prea tare.

3) Fără băieți și dacă vine cineva la tine și vorbește cu tine, îi spui că ai un iubit.

4) Ai grijă de băutura ta în permanență pentru a te asigura că nimeni nu pune ceva în ea.

Mesajul continuă apoi să insiste că nimeni în afară de ea și cei trei prieteni ai săi nu pot rămâne în aceeași cameră cu ea.

Lista continuă:

8) Mă lași să știu tot ce se întâmplă și să fii gata să explic povești.

9) Îmi trimiți mereu fotografii din față și din spate cu ceea ce porți, astfel încât să pot aproba și să spun dacă cred sau nu că ar trebui să o porți.

10) Chiar și când adorm, îmi dai mesaj și îmi spui lucruri, astfel încât să văd dimineața.

11) Dacă ai timp sună-mă, dar anunță-mă în avans.

12) Dacă poți, [Vreau] un videoclip cu camera înainte de a dormi pentru a demonstra că nimeni altul nu este acolo și ești liberă să dormi.

Oamenii care au comentat la postarea lui Zoe spun că asta e orice altceva decât „a avea o noapte bună” este un steag roșu și că „controlul nu este afecțiune sau dragoste”.

Don't know who needs to hear this but if your partner lists even one of those things then you should show them the door. Control isn't affection or love — Ashley Nivens #NL (@AshleyNivens) August 9, 2019

Wow, your ex sounds like the most toxic, dangerous sociopath alive. — Mike P Williams (@Mike_P_Williams) August 10, 2019

He should have been your ex from this message alone..... — Katerina_Bell (@RinaBell20) August 9, 2019

Emotional and verbal abuse can have short-term and long-lasting effects that are just as serious as the effects of physical abuse. Emotional and verbal abuse includes insults and attempts to isolate or control you.



Domestic violence bab, you had a lucky escape x — HH. (@hollyhaless) August 9, 2019

Acest comportament nu arată că îi pasă - afișează nesiguranță la o scară periculoasă și, pur și simplu, este nesănătos.

Sursă: UNILAD