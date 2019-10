I-au șocat pe toți în ziua nunți lor! Ce surpriză au pregătit mirii pentru bufetul de la nuntă - FOTO

Cuplul au optat pentru o nuntă noncomformistă, spunând că „nu facem nimic în mod tradițional”. Victoria, 26 de ani, i-a contactat pe cei de la Domino's Pizza pentru a afla ce pot primi pentru bugetul lor, iar răspunsul a fost „destul de mult”, relatează Cornwall Live.

„Nu mi-am dorit sandwich-uri tradiționale sau nimic la nuntă, am vrut ceva care să iasă în evidență. Am glumit la început când am spus „trebuie să avem pizza”, dar pe măsură ce momentul s-a apropiat și nu aveam niciun plan de bufet, am început să îl considerăm serios și le-am trimis un e-mail celor de la Domino punând întrebarea”, a declat Tom, ginerele nunții.

Spre încântarea lor, restaurantul a răspuns că poate îndeplini această sarcină, însă acest lucru va fi o premieră pentru firma de pizza. „Am fost atât de paranoic dacă vor fi capabili să o facă, încât m-am dus cu o zi înainte și le-am spus „sunteți cu toții conștienți de comanda mea pentru mâine?”, a adăugat acesta.