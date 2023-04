Imagini surprinzătoare cu Popa Elena Luminița. Femeia se pupă pe gură cu un alt tiktoker, de față cu soțul său | VIDEO

Popa Elena Luminița este una dintre româncele care fac ravagii pe aplicația Tiktok. Originală, într-un timp scurt, femeia a reușit să adune o comunitate semnificativă. Deși nu-l postează des, aceasta are un soț care o susține în activitatea din mediul online. Este vorba despre Dorin Popa.

Cine este soțul tiktokeriței Popa Elena Luminița

Din 1988, Popa Elena Luminița este căsătorită cu Dorin. Erau studenți când s-au cunoscut și îndrăgostit la prima vedere: ”Ne-am cunoscut în facultate și după trei ani ne-am căsătorit. Nu am stat împreună, după trei ani a dat un telefon și ne-am căsătorit”.

Cuplul are doi copii împreună: o fată și un băiat. ”Iancu e cel mai mare, are 33 de ani. A făcut mate-info la București și psihologia la Sibiu. Iulia are 31 de ani, este medic rezident. Sunt o mamă împlinită.”, a povestit Luminița la Acces Direct.

În cadrul interviului pentru emisiunea de la Antena Stars, femeia spunea că petrece mult timp pe platforma Tiktok și că neglijează gospodăria. În ciuda acestui fapt, soțul ei, Popa Dorin Ion, își reitera susținerea față de partenera sa: ”Pentru mine succesul ei e surprinzător. Mă bucur pentru ea, cum să nu?! Mă bucur pentru fiecare reușită a soției”.

Imagini surprinzătoare cu Popa Elena Luminița. Femeia se pupă pe gură cu un alt tiktoker, de față cu soțul său

Deși Popa Elena Luminița a devenit virală pentru răspunsurile simple pe care le dădea și pentru că își menționa numele la începutul fiecărui videoclip, când deja toată lumea o știa, noile ipostaze în care se lasă pusă sunt surprizătoare.

Cu atât mai inedite sunt reacțiile soțului ei. Dorin Popa, partenerul Luminiței, se consideră un bărbat deschis. Iar ultimele imagini dovedesc acest lucru.

Într-un live, cu un alt tiktoker cunoscut, Popa Elena Luminița îl pupă pe acesta de față cu soțul ei. Femeia are pe buze o folie de plastic, iar soțul asistă la gest, având zâmbetul pe buze.

Ba chiar, mai târziu, bărbat o ridică în brațe pe o tânără, care participă și ea la live-ul făcut de Petre, cunoscut drept Craiova1mai pe Tiktok.

Nu este prima dată când există astfel de apropieri între cei doi din dorința de a face cât mai multe vizualizări în social media. Pe live-uri făcute de acesta, Popa Elena Luminița acceptă tot felul de provocări, unele dintre ele considerate, de internauți, deplasate pentru o femeie de vârsta ei.

Imaginile cu sărutul lor au ”scandalizat” internetul. ”Vai mama ! Ala doarme?”, a scris cineva. Un alt tiktoker a comentat: ”Baa deci nu cred 😳”.

”Vaaiiii... Nu cred... Cu bărbatu su acolo😳😳😳😳😳”, a notat un alt internaut.

Nu e prima dată când fac acest gest. Tot ”ajutați” de o folie din plastic, pe care au așezat-o între fețele lor, cei doi s-au pupat la masă. Însă, atunci doamna Luminița a reacționat și i-a spus ceva de ”dulce” despre provocare. ”Taci”, i-a replicat tiktokerul și a mers să închidă filmarea.

