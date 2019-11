Îndemnul neobișnuit al unui preot din Constanța. De la ce trebuie să ne abținem înainte de Crăciun: „Postul plăcut de Dumnezeu înseamnă și...”

Pentru preotul Jean Ion, care slujește la biserica Sf. Vasile cel Mare din Constanţa, perioada postului este o chemare către om „la cumpătare şi la aplecare către omul real şi nu virtual” şi că „postul plăcut lui Dumnezeu reprezintă şi postul de reţele de socializare”.

Preotul își îndeamnă enoriașii să dedice timpul pe care l-ar fi petrecut pe rețelele de socializare familiei și prietenilor.

„Îndemnul meu, pentru că am intrat în post, este: Haideţi să ţinem post de Facebook! Îl folosim mai puţin, cu mai multă măsură, pentru că pierdem prea mult timp, timp pe care l-am putea petrece în familie, alături de copii şi de toţi cei dragi, timp în care am putea citi o carte, timp în care am putea citi din Sfânta Scriptură ori alte cărţi cu conţinut duhovnicesc, timp în care am putea auzi glasul omului aflat în nevoie şi, astfel, am putea ieşi în întâmpinarea lui”.