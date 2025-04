Ultimul mesaj public transmis de Val Kilmer înainte să moară. Ce a postat regretatul actor pe rețelele de socializare

Val Kilmer, actorul care a interpretat rolul lui Batman și care a jucat în Top Gun, s-a stins din viață pe 2 aprilie 205, la vârsta 65 ani.

În luna februarie a acestui an Val Kilmer a postat ceea ce avea să fie ultimul său mesaj pentru fanii săi. | Profimedia

Celebrul actor a murit după ce s-a luptat ani la rândul cu cancerul la esofag. În 2021, după ce a trecut prin perioade dificile, fiind supus la tratamente, intervenții chirurgicale și chimioterapie, medicii i-au dat o veste bună.

Care a fost ultimul mesaj transmis de actorul Val Kilmer pe rețelele de socializare

El a devenit cunoscut de-a lungul timpului și pentru roluri precum mâna dreapta a lui Robert De Niro în filmul Heat (1995), asistentul lui Marlon Brano în The Island of Dr. Moreau (1996), rolul lui Simon Templar în The Saint (1997) și detectivul homosexual Gay Perry în Kiss Kiss Bang Bang (2005).

În 1993, Val Kilmer a interpretat și rolul lui Elvis Presley în filmul True Romance, film scris de Quentin Tarantino, iar în 2003 a jucat rolul unui star porno în filmul Wonderland.

Val Kilmer scăpase de cancer și toate analizele i-au ieșit în sfârșit normale. Cu toate acestea, boala cruntă îi afectase vocea, motiv pentru care el a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. În ultimii ei, el nu a mai acceptat proiecte noi la Hollywood și a decis doar să se bucure de viață și de familie.

În 2015, celebrul actor a fost diagnosticat cu cancer la esofag, iar documentarul despre viața lui, intitulat Val, a avut premiera la Cannes în 2021. Documentarul emoționant îl surprinde pe actor în ipostaze dureroase, având nevoie de intubare pentru a putea respira normal.

Deși inițial a negat severitatea afecțiunii, în cele din urmă a urmat tratamente agresive, inclusiv traheotomie, chimioterapie și radioterapie. Aceste intervenții i-au schimbat vocea, dar nu i-au diminuat spiritul luptător.

Încă din 2019, actorul a luat decizia de a nu mai participa la evenimente publice, dar pentru că își îndrăgea fanii, el a rămas prezent pe rețelele de socializare. Val Kilmer vorbea adesea cu fanii săi, le arăta ce lucrări de artizanat a mai făcut și părea că este din nou optimist.

În luna februarie a acestui an Val Kilmer a postat ceea ce avea să fie ultimul său mesaj pentru fanii lui. Înregistrarea emoționantă are acum și mai multă însemnătate și o încărcătură aparte pentru toți cei care l-au în drăgit.

Actorul apare într-o cameră cu David Choe, muzician de meserie. În acest video, Val deja nu mai putea vorbi din cauza felului în care vocea lui a fost afectată din pricina bolii. Cu toate acestea, el își păstrase spiritul ludic și optimist și a probat o mască de Batman pe care o făcuse Choe, făcând referință la rolul care l-a consacrat în 1995.

Val Kilmer a făcut ultima lui postare pe 22 martie 2025 când a publicat o imagine cu una dintre picturile lui originale semnate de el și pusă spre vânzare pe site-ul lui oficial.

Chiar dacă boala îl copleșise, actorul nu a dorit să renunțe la artă până în ultimele zile ale vieții lui. Prin video-ul postat în februarie, se pare că în adâncul inimii lui Batman rămăsese personajul său preferat dintre toate pe cele pe care le-a interpretat.

