Jess îi permite soțului să cunoscă alte femei și acesta are și o iubită, care locuiește cu ei. Care e povestea cuplului neobișnuit

Jess și Stephen sunt împreună de 13 ani, timp în care el s-a văzut cu o mulțime de alte femei, lucru povestit de soție. Pe femeie spune că nu o deranjează deoarece crede că tipul acesta de comportament le menține relația vie.

Ba mai mult, el nici nu se mai ascunde, și petrece timp împreună cu soția și iubitele, în propria casă.

Femeia căsătorită a dezvăluit chiar că soțul ei are permisiunea să ”lăse însărcinată o altă femeie” după ce au realizat că nu pot avea împreună un copil. Jess a susținut că este „prea drăguț pentru a nu se reproduce”.

”Oamenii spun că nu e ok, ce e asta?!”, a zis Stephen despre reacția oamenilor la perechea pe care o formează.

Cum l-a cunoscut Jess pe Stephen și cum a evoluat relația lor

”Am mers la masaj într-o zi și am zis: Cine e tipul ăsta și de ce nu am stat de vorbă cu el până acum?! Asta a fost cu 13 ani în urmă.”, povestește Jess despre începutul relației lor.

Tinerii sunt căsătoriți de 12 ani și cred că cheia relației lor e că întâlnesc alte femei. ”Am luat această decizie când aveam doi ani de relație.

Am avut o discuție și Stephen a zis că îi lipsesc femeile. I-am propus să facem asta împreună.”, a zis Jess, care a susținut că soțul ei are relații cu alte femei despre care ea știe detalii.

”I-am cunoscut pe Jess și pe Stephen prin intermediul Tinder. Nu este vorba doar despre sex, este despre a avea grijă unul de altul de parcă avem o relație.

Avem același vibe, aceeași energie, deci a fost foarte ușor. Să fii într-o relație cu doi oameni este mai bine decât să fii cu unul, sunt sigură”, a afirmat și Jessa pentru Truly.

”Ne vedem împreună cu femei, dar nu mă întâlnesc cu bărbați pentru că am deja unul și sunt interesată de femei. Când oamenii văd că are două iubite, automat se gândesc că are mai multă libertate amoroasă.”, a mai adăugat Jess.

Stephen spune că nu merge singur la întâlniri, ci că Jess îl însoțește.

