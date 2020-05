Juri pe verde că nu ți le mai amintești?! Jocurile copilăriei sunt aici! De la ”Lapte Gros” până la ”Cornete”, de la ”Baba Oarba” până la ”Adevăr sau Provocare”

Și dacă tot suntem pe (ne)văzut, tonomatul amintirilor are, la primele butoane, și ”Fața ascunselea!”. Sau ”De-a v-ați ascunselea!”. I-am spus fiecare cum am vrut, iar apoi am băgat un ”cine nu e gata îl iau cu lopata!” și ne-am apucat de căutat și ”scuipat!”. Da, scuze!, în vremea măștilor și a pandemiei de coronavirus nu prea e indicat să vorbim de scuipat. Dar dacă așa e jocul?!

”Țară, țară, vrem ostași!”. Se împărțeau, frumos, două echipe. Față în față, două linii. Ne țineam de mână și formam un adevărat zid. Dacă îl spărgeai, aveai dreptul să-ți alegi un om din echipa adversă. Dacă nu, rămâneai tu în cealaltă echipă. Bombardierii de azi ar fi încântați să-l joace. Nu s-ar distra la fel cum se făcea înainte, oricum!

Râdeam mult și consumam mai multe calorii decât orice corporatist îndrăgostit de sală și la ”Rațele și vânătorii!” Doi vânători, într-o parte și în cealaltă. Iar la mijloc, cum altfel?!, rațele. Mingea ținea loc de gloanțe. Cine era nimerit, ieșea din joc. Pe moda asta noua, ”rațele” au început să alerge după vânătorii ăia bogați. Na, fiecare generație cu jocurile ei, să nu judecăm!