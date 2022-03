Jorgey și Vinney, gemenii care s-au născut la diferență de doi ani unul de altul. Cum e posibil

Micuții Jorgey și Vinney au fost concepuți in vitro și făceau parte din același lot de embrioni de la părinții lor, Rachel și Mac.

În ciuda diferenței de 2 ani, faptul că embrionii erau din același lot îi face pe cei doi copii să fie gemeni. Mac, soțul lui Rachel, a avut o vasectomie în urmă cu câțiva ani, iar singura șansă pe care ar fi avut-o cei doi ca să devină părinți, ar fi fost prin fertilizare in vitro.

Cei doi copii s-au născut la diferență de 2 ani, dar sunt gemeni

Prin urmare, cei doi copii sunt gemeni fraternali, gemeni care nu sunt identici. Rachel și Mac din Peterborough își doreau foarte tare să aibă copii împreună. Mac avea deja două fete dintr-o căsnicie anterioară, dar își dorea foarte mult copii cu Rachel. Prin urmare, cei doi au făcut economii pentru un tratament de fertizilare in vitro făcut în străinătate.

Mac a apelat și la o procedură de a inversa vasectomia, dar nu a dat roade.

“Am știut că singura noastră șansă este să încercăm fertilizarea in vitro pentru a avea copii”, a spus Rachel.

Care e povestea cuplului Rachel și Mac și cât de greu le-a fost să devină părinți

După ce au făcut tratamente în Spania, cei doi soți au fost extrem de dezamăgiți după ce primele două încercări ale lor s-au dovedit a fi niște eșecuri. Cu toate acestea, ei nu au încetat să spere și se pare că a treia oară a fost cu noroc. După 18 luni de tratament, Rachel a reușit să rămână însărcinată.

Ei au obținut 4 embrioni fecundați și pentru acest tratament au plătit 10.000 lire. Rachel și Mac au decis să transfere doi dintre embrioni și apoi să îi criogeneze pe ceilalți doi.

“Din primul transfer, am rămas însărcinată cu gemeni, dar la ecografia de la 12 săptămâni am aflat că doar unul dintre ei supraviețuise, e vorba despre Jorgey”, a zis Rachel, complet dezamăgită, potrivit The Sun.

Pentru proaspăta mămică a urmat o perioadă dificilă pentru că își dorea să se poată bucura foarte tare că un bebeluș a supraviețuit, dar în același timp era devastată că celălalt bebeluș murise.

După ce s-a născut Jorgey, cei doi soți au decis să folosească și ultimul lor lot de 2 embrioni. Din nou, Rachel a rămas însărcinată cu gemeni și doar unul dintre bebeluși a supraviețuit. Vinney s-a născut în iunie 2019.

Rachel și Mac au reușit să își construiască familia minunată pe care și-o doriseră. De când s-au văzut prima oară, Jorgey și Vinney au devenit de nedespărțit. Jorgey are mereu grijă de frățiorul ei mai mic, iar cei doi seamănă ca două picături de apă.

“E totuși o diferență de doi ani între ei. Oamenilor nu le vine să creadă când le spun că sunt gemeni”, a mai zis Rachel.

