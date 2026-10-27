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Locul din Italia unde vinul roșu curge gratuit de la robinet. Unde se află fântâna care atrage turiștii

Un loc din Italia atrage tot mai mulți turiști, datorită fântânei din care curge vin roșu. Locul a fost inaugurat în 2016, iar vizitatorii se pot bucura de un pahar de vin roșu gratuit.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 12:34 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 12:53
Fântâna din care curge vin roșu atrage tot mai mulți turiști | abruzzocampingvillage.it
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În Italia există o fântână din care curge vin roșu. Locul se află în Caldari di Ortona, în regiunea Abruzzo și este accesibilă tot timpul, oferindu-le turiștilor o experiență inedită.

Fântâna din care curge vin roșu atrage tot mai mulți turiști

Inaugurată pe 9 octombrie 2016, fântâna cu vin din Caldari di Ortona este prima de acest fel din Italia. Există și alte fântâni cu vin în Marino (Roma), Carosino (Taranto) și San Floriano di Collio (Gorizia), însă acestea sunt deschise doar cu ocazia anumitor sărbători locale. În schimb, fântână din care curge vin roșu din Abruzzo este deschisă tot timpul.

Fântâna este amplasată de-a lungul Cammino di San Tommaso (Drumul Sfântului Toma), un traseu spiritual care leagă Roma de Ortona, orașul în a cărui catedrală sunt păstrate moaștele apostolului Toma.

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Traseul este promovat și susținut de o organizație non-profit. Ideea le-a aparținut chiar celor doi fondatori, care s-au inspirat de la o fântână asemănătoare de la o cramă, acolo unde pelerinii sunt întâmpinați cu vin roșu gratuit, care curge dintr-o fântână aflată în Navarra, Spania, scrie abruzzocampingvillage.it.

Fântâna din Italia a fost inaugurată într-o zi specială

Inițiativa a fost primită cu brațele deschise de comunitate, iar proprietarii au avut parte de sprijinul proprietarului celei mai cunoscute crame din Abruzzo, situată chiar de-a lungul Drumului Sfântului Toma. Li s-a alăturat și un arhitect, care s-a ocupat de realizarea proiectului.

Fântâna este în interiorul unui butoi mare, suficient de încăpător pentru o persoană. Pe pereții din interior scrie : „Bea vin! Nu știi de unde ai venit, dar bucură-te, pentru că știi încotro te îndrepți”.

Fântâna a fost inaugurată pe 9 octombrie 2016, iar data nu este întâmplătoare. Pe 9 octombrie se încheie recoltarea strugurilor și procesul în urma căruia se obține vinul. Cei care trec prin Caldari de-a lungul Drumului Sfântului Toma sau cei care vizitează Abruzzo trec pe la fântâna din care curge vin roșu produs de o cramă locală.

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